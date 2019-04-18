Seramik sanatçısı Esma Dereboy 40 ülkede var olmak istiyor

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Nisan () - Seramik sanatçısı Esma Dereboy, 2008 yılında hobi olarak başladığı seramik ürünler girişimi ile hobisini 10 yıl içinde yurt dışına sanat ihraç eden bir markaya dönüştürdü. Bugün 7 ülkede eserleri satılan Esma Dereboy, önümüzdeki 5 sene içinde bu sayıyı 40’a çıkarmayı hedefliyor. Dereboy, "Türkiye, el sanatları konusunda büyük potansiyel barındırıyor.Özellikle yüksek gelir grubu, el yapımı ürünlere yönelmeye başladı" dedi.

Seramik sanatını kendine has özel bir teknik ile hayata geçiren Esma Dereboy, hobi olarak başladığı yolculukta hedef büyüttü. Ufak bir atölyede üretime başlayan Esma Dereboy’un ürünleri Hong Kong, Fransa, Lübnan, ABD, Dubai, Ürdün ve İsviçre’de satılıyor. Geçtiğimiz 10 senede birbirinden farklı 6 koleksiyon üreten sanatçı bir yandan uluslararası pazarda daha etkin olmaya çalışırken, bir yandan da yeni ürünler geliştiriyor.

Geliştirdiği rölyef tekniğinin tek uygulayıcısı sanatçı Esma Dereboy, dünyaca ünlü tasarımcıları ve markaları Paris’te bir araya getiren fuarda da ürünleriyle boy gösterdi. Markasının tanıtım toplantısında konuşan Esma Dereboy, 7 ülkede eserlerinin satıldığını önümüzdeki 5 sene içinde bu sayıyı 40’a çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

"Yüksek gelir grubu el yapımı ürünlere yöneldi"

Kütahya doğumlu seramik sanatçısı Esma Dereboy, "Ülkemizin ekonomik olarak gelişimi için kadın iş gücünün daha etkin rol alması gerekiyor" dedi ve ekledi: "Türkiye, el sanatları konusunda büyük potansiyel barındırıyor. Dünyada sanayi süreci sonunda el yapımı ürünlere ilgi azalır gibi oldu, ancak son yıllarda bu trend tersine dönmüş durumda. Özellikle yüksek gelir grubu, el yapımı ürünlere yönelmeye başladı. Türkiye’de el sanatları kültürel bir parçamız, kumaş dokumacılığı, çinicilik, çömlekçilik, halıcılık ilk aklıma gelenler. Bunun gibi sanatları özgün tasarımlar ile birleştirerek katma değerli ürünler yaratabilirsek, hem ülkemizin kültürel tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik değer sağlayabiliriz.”

"Türk motiflerinden esinleniyorum"

Kendi yaptığı el yapımı seramik ürünlerde geleneksel Türk motiflerinden esinlendiğini dile getiren Dereboy, “Bir kadın girişimci olarak özellikle vurgulamak istediğim, benim gibi el sanatlarına ilgi duyan kadınları cesaretlendirecek bir örnek olabilmek. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için hepimiz daha fazla üretmek ve değer yaratmak zorundayız. Ülkemizin son yıllarda koyduğu hedefte ihracatı arttırmak var. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyorum. Ülkemizi, ürünlerim ile farklı ülkelerde temsil etmenin gururunu yaşıyorum.” dedi. (Fotoğraflı)