Senfonik Neşet Ertaş türkülerine kapalı gişe ilgi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi’nin (MDOB) sahneye taşıdığı senfonik Neşet Ertaş türküleri kapalı gişe olarak sanatseverlere sunuldu.



Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konseri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Konserin orkestra şefliğini Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı. Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosu’nun yer aldığı eserde soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Bülent Bezdüz, ve bas Zafer Erdaş solist olarak yer aldı.



Konserde, 'Ahirim sensin', 'Neredesin sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı kışa çevirdin', 'Al elma boyanır mı', 'Mühür gözlüm', 'Niye çattın kaşlarını', 'Dertli yoldaş', 'Zahidem', 'Ah yalan dünya', 'Kesik çayır biçilir mi', 'Doyulur mu', 'Dane dane benleri var' ve 'Yanıyorum' eserleri seslendirildi.



Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda salonu dolduran sanatseverler, performansı nedeni ile sanatçıları uzun süre alkışlarken, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger, sanatseverlerin ilgili dolu bir salonda muhteşem bir konser yaşadıklarını belirterek, "Neşet Ertaş türkülerini hep birlikte söyledik. Günlerce önceden tükenen biletlerimize gösterdikleri teveccüh için sevgili sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu sezonda Neşet Ertaş konserlerimizi düzenli olarak her ay yapmak istiyoruz. Senfonik Neşet Ertaş türküleri, bizim kendi öz kültürümüzü senfonikleştirerek seyirciye yansıtmakta çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Daha nice senfonik konserlerle seyircimizle buluşmayı hedefliyoruz" dedi.