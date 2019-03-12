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Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Bursa'da sahne aldı

USTA oyuncu Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla 7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nde sahne aldı.  Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 7. Tiyatro Festivali devam ediyor. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine dönen Şener Şen, festival kapsamında, Zengin...

Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla Bursa'da sahne aldı
USTA oyuncu Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' isimli oyunla 7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. 
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 7. Tiyatro Festivali devam ediyor. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine dönen Şener Şen, festival kapsamında, Zengin Mutfağı isimli oyunla sahne aldı. Biletleri satışa çıktığı anda tükenen Zengin Mutfağı, Merinos AKKM'de sanatseverler ile buluştu.
Vasıf Öngören'in yazdığı hiciv dolu oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu ediyor. İki perde olarak sahnelenen oyunda Şener Şen, yüksek enerjisi ve ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Tiyatro tutkunları, Şen'i uzun süre ayakta alkışladı.
Oyunun sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey adına oyunda sahne alan sanatçılara çiçek verdi.

 FOTOĞRAFLI

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