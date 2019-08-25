Selda Bağcan'dan İstanbul'da muhteşem konser
İSTANBUL,() -Türk halk müziğinin usta isimlerinden Selda Bağcan, İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Sanatçı Selda Bağcan, Sarıyer Ayazağa'daki Vadi Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. 71 yaşındaki...
İSTANBUL,() -Türk halk müziğinin usta isimlerinden Selda Bağcan, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Sanatçı Selda Bağcan, Sarıyer Ayazağa'daki Vadi Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. 71 yaşındaki sanatçı, konsere gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde ayrıca Selda Bağcan'ın yeğenleri Serenad Bağcan, Seda Bağcan ve Sonat Bağcan da kendisine eşlik etti. Sahnede sevilen birçok şarkısını ve türküyü dinleyicileriyle birlikte seslendiren Bağcan, kendisini dinlemeye gelenleri performansıyla bir kez daha hayran bıraktı. Konsere gelen hayranları, Bağcan'ın şarkılarını seslendirdiği sırada cep telefonlarının ışıklarını açarak kendisine eşlik etti. Konserin bitmesinin ardından Bağcan, kulise geçmesine rağmen dinleyenlerin çağrısını yanıtsız bırakmayarak 4 kez sahneye geri döndü ve parçalarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saati aşkın sahnede kalan Bağcan, şarkı aralarında yaptığı esprilerle dinleyicileri güldürdü.
(FOTOĞRAF)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016