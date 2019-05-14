Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri evinde sergiliyor

KAYSERİ'de küçüklüğünden bu yana antika eşyalara merakı olan Mehmet Akgül (66), evini adeta müzeye dönüştürdü. Akgül, 40 yıldır Anadolu'nun her köşesinden antikacılardan satın aldığı eşya ve eserleri evinde sergiliyor.

İş insanı ve koleksiyoner Mehmet Akgül, 40 yıl önce İstanbul'da bir turistin koleksiyoncular tarafından yere serilmiş Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eşyaları ayağıyla karıştırdığını görünce, tarihi eserlere sahip çıkmayı görev saymaya başladı. Küçüklüğünden bu yana eski eşyalara ilgisi de olan Akgül, Anadolu'nun her köşesinde antikacılardan topladığı daha çok Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait eserleri merkez Melikgazi ilçesi Büyük Bürüngüz Mahallesi'ndeki evinde sergiliyor. Akgül, evinin bir bölümünü 'bey odası' bir bölümünü de 'köy odası' şeklinde dizayn ederken, onlarca antika eşyayı da ilgilenenlere sunuyor.

Mehmet Akgül, uzun zamandır Osmanlı ve Selçuklu eserlerini topladığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı 40 senedir Osmanlı ve Selçuklu sanat eserlerini topluyorum. Farklı konu başlıklarında koleksiyonlarım var. Bunların bir bölümünü sergiledim. Temel koleksiyonum Selçuklu döneminden başlayıp günümüze uzanan ve günümüzün modern kalemlerini kapsayan Osmanlı ve Selçuklu hat malzemeleri ve el yazmalarıdır. Zamanımın bir bölümünü bulunduğumuz mekanda Kayseri'de, bir bölümünü de İstanbul'da geçiriyorum. Koleksiyonum için benim bizzat ilgilenebileceğim bir ortam yaratmam gerekiyordu. Bunu yapabilmek için de kendime ve koleksiyonlarıma uygun bir mekan yaptım. Gördüğünüz mekan çok yıpranmıştı. Buranın tüm detaylarını ben çizdim. Koleksiyonlarımla yaşayabileceğim bir mekan yaptım ve keyifle yaşıyorum. Osmanlı ve Selçuklu döneminde mutfakta kullanılan bu tür malzemelerimi mutfakta sergiliyorum."

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