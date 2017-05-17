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Saygun Quartet, büyüledi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Saygun Quartet, performansı ile dinleyenleri büyüledi. Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde gerçekleşen konsere Mersinliler büyük ilgi gösterdi. Konser...

Saygun Quartet, büyüledi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Saygun Quartet, performansı ile dinleyenleri büyüledi.
Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde gerçekleşen konsere Mersinliler büyük ilgi gösterdi. Konser öncesi konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, 16’ncısı gerçekleşen festivale ilgininin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Yağcı, konuşmasının ardından kilisenin ruhani reisi Fransua Dondu’ye günün ansına bir teşekkür plaketi verdi. Fransua Dondu ise, müziğin, toplumu ve insanları, inanç, milliyet ayrımı yapmadan bir araya getirdiğini dile getirerek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kemancı Deniz Toygür Conus ve Özge Özerbek, viyola sanatçısı Yağmur Tekin, viyolonselci Yusuf Çelik’ten oluşan Saygun Quartet sahneye çıktı. Konserde dünyaca ünlü besteciler Beethoven ve Mendelshon'un eserlerini seslendiren Saygun Quartet, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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