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Şavşat'ta renkli kış şenliği
KÜLTÜR-SANAT 18.01.2020, 16:32
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 7'ncisi düzenlenen Yavuzköy Kış Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, kar üstünde horonlar oynandı, 150 yıllık geçmişe sahip 'Tavuk Barı' orta oyunu da sahnelendi.
'Sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde, 1580 rakımlı Yavuzköy köyüne, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 7'inci 'Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri' düzenlendi. Şenliğe katılanlar bot ve tahta kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Şenliklerde yöre köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip, 'Tavuk Barı' ve 'Berobana' orta oyunları da sahnelendi. Oyun, izleyenlerden alkış aldı. Karda at ve kızak yarışmalarının da düzenlendiği şenlikte halat çekme, hızarla odun kesme yarışması ve yöre sakinlerinin kar üstünde atlarla dolaşması da renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde saatlerce halay çekip, horon oynadı.
'ŞAVŞAT SAKLI CENNET'
Muhtar Elfaz Bulutyapmış, etkinliklerle kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Şavşat yaz ve kışı ayrı güzelliklere sahip saklı cennettir. Dolayısı ile böyle bir ilçede bu tür bir otantik kültürün yoğun bir şekilde yaşanıyor oluşundan kültürümüzün unutulmasını istemeyiz. Köylülerimiz, Şaman kültüründen etkilenerek Kafkaslardan buraya gelen 'Berobana', 'Tavuk barı' oyununu sergilediler. Etkinliğini modern kültürle kaybetmeye yüz tutmuş ama bizim yaylacılık ve köy kültürümüzde olan bu oyunları yaşatmamız lazım" dedi.
Köy sakini Muhtar Engin Temizci de, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi yaşatmanın ve halkımızı en güzel şekilde eğlendirmenin mutluluğu içerisindeyiz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Şenliğe katılanlar ise, şenlik kültürünün, ileriki yıllarda ulusal ve geniş kapsamlı yaşatılması gerektiğini söyledi.
'Sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde, 1580 rakımlı Yavuzköy köyüne, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 7'inci 'Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri' düzenlendi. Şenliğe katılanlar bot ve tahta kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Şenliklerde yöre köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip, 'Tavuk Barı' ve 'Berobana' orta oyunları da sahnelendi. Oyun, izleyenlerden alkış aldı. Karda at ve kızak yarışmalarının da düzenlendiği şenlikte halat çekme, hızarla odun kesme yarışması ve yöre sakinlerinin kar üstünde atlarla dolaşması da renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde saatlerce halay çekip, horon oynadı.
'ŞAVŞAT SAKLI CENNET'
Muhtar Elfaz Bulutyapmış, etkinliklerle kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Şavşat yaz ve kışı ayrı güzelliklere sahip saklı cennettir. Dolayısı ile böyle bir ilçede bu tür bir otantik kültürün yoğun bir şekilde yaşanıyor oluşundan kültürümüzün unutulmasını istemeyiz. Köylülerimiz, Şaman kültüründen etkilenerek Kafkaslardan buraya gelen 'Berobana', 'Tavuk barı' oyununu sergilediler. Etkinliğini modern kültürle kaybetmeye yüz tutmuş ama bizim yaylacılık ve köy kültürümüzde olan bu oyunları yaşatmamız lazım" dedi.
Köy sakini Muhtar Engin Temizci de, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi yaşatmanın ve halkımızı en güzel şekilde eğlendirmenin mutluluğu içerisindeyiz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Şenliğe katılanlar ise, şenlik kültürünün, ileriki yıllarda ulusal ve geniş kapsamlı yaşatılması gerektiğini söyledi.
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