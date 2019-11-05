Sanatsever Kurum Ödülü İKÜ’nün oldu

Bu yıl 38’inci yaşını kutlayan İstanbul Kitap Fuarı’nın ana teması ‘Edebiyatımızda 50 Kuşağı’ oldu. Bu kapsamda düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı’nda ‘Sanatsever Kurum Ödülü’ne İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) layık görüldü.





TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı gerçekleşti. Sanat galerilerinin yanı sıra bağımsız gruplar, çeşitli sanat inisiyatifleri, üniversiteler ve genç sanatçıların da konuk olduğu İstanbul Sanat Fuarı, Faust teması ile sanatseverleri karşıladı. Fuar kapsamında düzenlenen ödül törenine birçok gazeteci, yazar ve davetli katıldı. Gecede, Sanatsever Kurum Onur Ödülü İstanbul Kültür Üniversitesi’ne, Sanatçı Onur Ödülü ise Mevlüt Akyıldız’a verildi. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal da ödülünü Yayıncılar Birliği Genel Başkanı Kenan Kocatürk’ten aldı.





“60 YILDIR SANATIN ÖNEMİNDEN DEM VURUYORUM”





Sanatsever Kurum Ödülü’nü İstanbul Kültür Üniversitesi adına alan üniversitenin Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç, yıllarca hep sanatın dostu olduğunu vurgulayarak; “Sanatın okullarımızda, üniversitemizde, hayatımdaki yerine ve önemine dair cümleler kurmam bekleniyor. 60 yıldır sanatın öneminden dem vuruyorum. Yapmaya çalıştığım işlerde, sanata destek olduğum, sanatçıyı koruduğum söylenir. Nasıl sevmem ve korumam? Sanat benim dostum oldu” dedi.





“SANAT PAYLAŞIM İŞİDİR”





Ödülünü Gazeteci Doğan Hızlan’ın elinden alan Akıngüç, “Sanat hep para ile ilgili değildir. Şunu unutmayalım; her sanat eseri, her kimdeyse bunu paylaşmalıdır. Öğrencilere, başka insanlara göstermelidir. Resimlerdeki sergileri alıp evlerine koyuyorlar ve sanat orada bitiyor. Muhakkak bunların paylaşılması gerek. Sanat ticari değil, paylaşım işidir. Resimler evlerin duvarlarında asılı durmasın” ifadelerini kullandı.