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Sanatçı Ali Ekber Çiçek, Edremit'te anıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde, Türk halk müziği sanatçısı ve halk ozanı Ali Ekber Çiçek ölümünün 13'üncü yıl dönümünde, mezarı başında anıldı. Edremit Belediyesi tarafından kırsal...

Sanatçı Ali Ekber Çiçek, Edremit'te anıldı
BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde, Türk halk müziği sanatçısı ve halk ozanı Ali Ekber Çiçek ölümünün 13'üncü yıl dönümünde, mezarı başında anıldı.
Edremit Belediyesi tarafından kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde Ali Ekber Çiçek'in mezarı başında düzenlenen anma törenine sanatçının eşi Can Çiçek, kızı Ebru Çiçek, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçe sakinleri ve sanatçının sevenleri katıldı. Okunan dualar ile başlayan törende konuşan Ali Ekber Çiçek'in kızı, Türk halk müziği sanatçısı Ebru Çiçek, babasının ölümünün üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen aynı acıyı hissettiklerini belirtti. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de, Ali Ekber Çiçek'in Türk halk müziğinin yeri doldurulamayacak önemli değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, sanatçının eserlerinin yıllar boyunca yaşayacağını söyledi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise Ali Ekber Çiçek'in 2020 yılından itibaren daha kapsamlı düzenlenecek etkinliklerle anılacağını belirterek, "O, türkünün, sazın ustasıydı. O güzellikleri bilen, ona ulaşan bir insandı. Bu topraklarda doğmamasına rağmen, bu toprakları sevdi, burada yaşadı ve burada ölmeyi yeğledi. Büyük ustanın burada yaşaması ve kabrinin burada olması bizim için bir şanstır. Rahmet ve saygı ile anıyorum. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. İleriki dönemde ustayı daha geniş programlarla, daha etkin bir şekilde anacağız" dedi.
Sanatçının eşi Can Çiçek de Ali Ekber Çiçek'in kendi el yazısı ile kaleme aldığı notları paylaştı, törene katılan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından sanatçının mezarına çiçekler bırakıldı. Tahtakuşlar Kültür Evi'nde Ali Ekber Çiçek anısına hayır yemeği düzenlendi.
ALİ EKBER ÇİÇEK KİMDİR?
1938'de Erzincan'ın Ulalar köyünde doğdu. 1939'daki Erzincan depreminde babası öldü. Çok küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye başladı. Radyoda çalıştığı dönemde yaklaşık 400 türküyü seslendiren ve geniş dinleyici topluluklarına ulaşan Ali Ekber Çiçek, kendinden sonra birçok bağlama ve ses sanatçısını etkiledi. Derlediği ya da bestelediği türkülerin birçoğu halk müziğinin klasikleri arasında yeri aldı. Hem sesiyle hem sazıyla Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Çiçek, 'Haydar Haydar', 'Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim', 'Böyle İkrar ile Böyle Yol Yolunan', 'Derdim Çoktur Hangisine Yanayım' gibi yüzlerce eseri türkü dünyasına kazandırdı. 71 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Ekber Çiçek, vasiyeti üzerine Edremit'e bağlı Tahtakuşlar'a defnedildi.

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