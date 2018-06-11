Samsun Gençlik Festivali için geri sayım

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - SAMSUN’da geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Samsun Gençlik Festivali, bu sene 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonu ile Sheraton Grand Beach’te gerçekleştirilecek festivalde Teoman, Duman, Athena, Şebnem Ferah, Selda Bağcan & Boom Pam, Pentagram ve Hayko Cepkin’in de aralarında olduğu 28 sanatçı sahne alacak.
4 gün sürecek ve katılımcılara kamp imkânının da sunulacağı festivalin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:
-20 Haziran Çarşamba-
Teoman
Pentagram
Pinhani
Ezhel
Kurtalan Ekspres
Can Gox
Gündoğarken
-21 Haziran Perşembe-
Duman
Hayko Cepkin
Cem Adrian
Pamela
Pera
Sena Şener
What da Funk
-22 Haziran Cuma-
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Moğollar
Adamlar
Niyazi Koyuncu
Gülçin Ergül
YÖKŞ
-23 Haziran Cumartesi-
Şebnem Ferah
maNga
Sagopa Kajmer
Umut Kuzey
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Samida
Çamur