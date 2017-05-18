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Samsun Gençlik Festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayacak Samsun Gençlik Festivali yarın başlayacak. Sheraton Grand Beach’te 19-20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Samsun Gençlik Festivali'nde MFÖ, Athena, Teoman,...

Samsun Gençlik Festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayacak Samsun Gençlik Festivali yarın başlayacak.
Sheraton Grand Beach’te 19-20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Samsun Gençlik Festivali'nde MFÖ, Athena, Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Manga, Feridun Düzağaç’ın da aralarında olduğu birçok ünlü sanatçı müzikseverlerle buluşacak. İlk kez düzenlenecek festivalde, günde 7 sanatçı sahne alacak ve katılımcılara kamp imkanı da sunulacak.
Samsun Gençlik Festivali’nde 3 gün boyunca konser verecek sanatçılar şöyle:

19 Mayıs Cuma:
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Pilli Bebek
Umut Kuzey
Flört
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yok Öyle Kararlı Şeyler

20 Mayıs Cumartesi:
MFÖ
Feridun Düzağaç
Pinhani
Yeni Türkü
İskender Paydaş
Luxus
What da Funk & Gülçin Ergül

21 Mayıs Pazar:
Teoman
Şebnem Ferah
Manga
Cem Adrian
Adamlar
Jehan Barbur
Kaan Uzuner

(FOTOĞRAF)

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