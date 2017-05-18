Samsun Gençlik Festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayacak Samsun Gençlik Festivali yarın başlayacak.

Sheraton Grand Beach’te 19-20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Samsun Gençlik Festivali'nde MFÖ, Athena, Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Şebnem Ferah, Yeni Türkü, Manga, Feridun Düzağaç’ın da aralarında olduğu birçok ünlü sanatçı müzikseverlerle buluşacak. İlk kez düzenlenecek festivalde, günde 7 sanatçı sahne alacak ve katılımcılara kamp imkanı da sunulacak.

Samsun Gençlik Festivali’nde 3 gün boyunca konser verecek sanatçılar şöyle:

19 Mayıs Cuma:

Athena

Selda Bağcan & Boom Pam

Pilli Bebek

Umut Kuzey

Flört

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yok Öyle Kararlı Şeyler

20 Mayıs Cumartesi:

MFÖ

Feridun Düzağaç

Pinhani

Yeni Türkü

İskender Paydaş

Luxus

What da Funk & Gülçin Ergül

21 Mayıs Pazar:

Teoman

Şebnem Ferah

Manga

Cem Adrian

Adamlar

Jehan Barbur

Kaan Uzuner

(FOTOĞRAF)