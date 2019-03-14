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Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor 

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Helenistik Çağ'da inşa edilen Asarkale ve kaya mezarları, yoğun ilgi görüyor. En çok ilgiyi ise 2 bin 300 yıllık Paflagonya dönemine ait mezarlar çekiyor. Bafra ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Asarkale...

Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor 
SAMSUN'un Bafra ilçesinde Helenistik Çağ'da inşa edilen Asarkale ve kaya mezarları, yoğun ilgi görüyor. En çok ilgiyi ise 2 bin 300 yıllık Paflagonya dönemine ait mezarlar çekiyor.
Bafra ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Asarkale ve kaya mezarları, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Helenistik Çağ'da inşa edilen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de tadilattan geçirilerek kullanılan Asarkale ve kaya mezarları arasında en çok ilgiyi ise kayaların oyulması ile yapılan 2 bin 300 yıllık Paflagonya dönemine ait mezarlar çekiyor.
Çok değerli tarihi kalıntıların yer aldığı Asarkale bölgesinin önemli bir turizm alanı olduğunu söyleyen Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, "Turizm denince akıllara kum, güneş ve deniz geliyor. Bir türlü kum- güneş- deniz üçlemesinden çıkamadık. Aslında alternatif turizm dediğimiz tarih turizmi olsun, doğa olsun, avcılık olsun, bunlara benzer turizm dalları varken, biz o kısır döngü içinde dönüp duruyoruz. Aslında bunun dışına çıkabilsek, tarihi anlamda çok güzel değerlerimiz var. Özellikle bölgemizde hem kalemiz olsun, hem kral mezarlıkları olsun, Bafra bölgesinde ciddi anlamda tarihi değer içeren ve yurt dışında pazarlamasına çıkıldığı zamanda çok ciddi talep görecek bir değerimiz var" dedi.
Kültürel anlamda turizmi çok düşünemediklerini ifade eden Toktaş, "Kültürel varlıklarımızı koruma altına alıp orada bırakıyoruz. Zaten Asarkale tarafına çıktığınız zaman oradaki mistik havayı içinizde hissediyorsunuz. Ayrıca oraya giderken sanki farklı bir çağa gidiyor gibi oluyorsunuz. Bu bölgeye giden insanların çok fazla etkilendiği söz konusu oluyor. Bizim buraları bir şekilde ön plana çıkarmamız gerekiyor. İnsanları buralara daha çok getirebilsek, Bafra bölgesinin kaderini değiştirecek önemli taşlardan biri olur” diye konuştu. 

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