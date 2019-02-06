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'Saklı Sözler' Galeri Aydın’da ses buluyor

Galeri Aydın, 8 Şubat’ta 10 farklı sanatçının eserinden oluşan 'Saklı Sözler 2' adlı karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanat galerisi Galeri Aydın, Saklı Sözler...

'Saklı Sözler' Galeri Aydın’da ses buluyor
Galeri Aydın, 8 Şubat’ta 10 farklı sanatçının eserinden oluşan 'Saklı Sözler 2' adlı karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanat galerisi Galeri Aydın, Saklı Sözler 2 başlığı altında bir araya gelmiş olan on sanatçının karma sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, Fatoş Beykal, Fatih Balcı, Olcay Erdinç, Muhammed Soydaş, Hülya Küpçüoğlu, Müjde Ayan, Safiye Başar, Füsun Çağlayan, Zeynep Erdinç ve Oral Ünlü’nün eserlerini bir araya getiriyor.

GÖRÜLENLE GİZLENEN ARASINDAKİ İLİŞKİ AÇIĞA ÇIKIYOR

'Saklı Sözler 2' sergisinin küratörü Hülya Küpçüoğlu, sergi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Duygu, anlam, fikir, problem yüklediğimiz her yapıt içinde bir söz barındırır. Bazen de asıl anlatmak istediklerimiz söze dökemediklerimizde gizlidir. Ayrıca, sergi, izleyici ile sanatçı arasındaki sözsüz diyaloğu kurmanın ya da kuvvetlendirmenin de bir yoludur. Bu bağlamda bir araya gelen sanatçılar, sergide, görülen ile gizlenen arasındaki ilişkiyi sorguluyorlar. Sergi, yapıtların içinde gizli kalmış, sanatçı tarafından ifade edilmemiş ya da söylenmiş olsa bile yeterince sorgulanmamış durumlara işaret ediyor.”

8 Şubat 2019 Cuma günü saat 15.00’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Florya Yerleşkesinde bulunan Galeri Aydın’da açılacak Saklı Sözler 2 sergisi, 22 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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