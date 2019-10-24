Şair emekli emniyet müdürüne uluslararası ödül

BAHÇEŞEHIR Üniversitesi (BAU) Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü, 'Güvenli Okul' projesinin mimarı emekli emniyet müdürü şair Osman Öztürk'e, İtalya Senatosu'nda Uluslararası Edebiyat Ödülü verildi.Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü, emekli Emniyet Müdürü Osman Öztürk, 25 yıldır önemli hukuk ve devlet adamlarına ödül veren, bu yıl ilk kez uluslararası boyutta edebiyatçılara ödül düzenleyen 'Tulliola- Renato Filippelli' 2019 ödülüne layık görüldü. Türkiye'de 'Güvenli Okul' projesin de mimarı Osman Öztürk, Roma'da İtalyan Parlamentosu Senatosu'nda gerçekleşen ödül töreninde, uluslararası şairler ile birlikte ödülünü aldı. 9 şiir kitabı bulunan ve Avrupa'da Türk edebiyatını başarıyla temsil edip, kitapları ilgi gören Osman Öztürk'ün ödül törenine, Türkiye'nin Roma ve Vatikan Büyükelçilik görevlileri de katıldı.OSMAN ÖZTÜRKŞiirleri 22 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Osman Öztürk, İtalya'da Uluslararası Şiir Yarışması 'Vitruvio Ödülü 2018' kapsamında 'Premio Vitruvo' ödülüne de layık görülmüştü. 9 şiir kitabı bulunan ve Avrupa'da Türk edebiyatını başarıyla temsil eden Osman Öztürk’ün Almanya’da 5 dilde yayınlanan 'Sommerblau-Yaz Mavisi', İtalya'da 3 dilde yayınlanan 'La Mia İsola-Island-Ada', Sırbistan Belgrad’da Sırpça yayınlanan 'O Kadar Yeşildin O Kadar Mavi' şiir kitapları bulunuyor. Hürriyet, Milliyet ve çeşitli gazete ve dergilerde konuk yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Öztürk, halen CSG-City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı, ISTSANAT Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik ve Koruma Genel Koordinatörüdür.