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Sahnelerin usta oyuncusu Haldun Dormen'in Covid 19 testi pozitif çıktı
Usta oyuncu Haldun Dormen (92), Instagram hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu belirtti.
KÜLTÜR-SANAT 22.11.2020, 23:37 Murat Aydın
Usta Tiyatro oyuncusu Haldun Dormen (92), Instagram hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu belirtti.
Haldun Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."
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