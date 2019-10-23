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Sahnede ‘Büyük Gözaltı’
Taner Barlas’ın kurguladığı, Rutkay Aziz’in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun aynı zamanda rol da aldıkları ‘Büyük Gözaltı’ (1984) oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor. İngiliz yazar George Orwell'in kült romanı 1984'ten Robert...
KÜLTÜR-SANAT 23.10.2019, 12:14
Taner Barlas’ın kurguladığı, Rutkay Aziz’in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun aynı zamanda rol da aldıkları ‘Büyük Gözaltı’ (1984) oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor.
İngiliz yazar George Orwell'in kült romanı 1984'ten Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A. Miles’ın uyarladığı oyunda, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’a sahnede Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir eşlik ediyor. George Orwell’in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturan ‘Büyük Gözaltı’ (1984), romanda sergilenen ve adeta bir ‘büyük gözaltı’ olan toplum düzenini sahneye taşıyor.
Oyun, 26 Ekim Cumartesi saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
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