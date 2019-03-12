Sadık Altınok’un kişisel sergisi açıldı

BALIKESİR, () – Ressam M. Sadık Altınok’un kişisel sergisi, Devrim Erbil Müzesi’nde açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen M. Sadık Altınok kişisel resim sergisinin açılışı Erbil Müzesi’nde gerçekleştirildi. 5 Nisan’a kadar açık kalacak olan serginin açılışına, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı’nın yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu, Balıkesir eski belediye başkanlarından Ziyaettin Tan, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çimen, sanat tarihi uzmanı Faruk Öncü, Sevgi Evleri Derneği Başkanı Avukat Fevzi Şen, Sevgi Evleri Derneği Başkan Yardımcısı Nevzat Kırceylan, Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

SANAT TÜM İNSANLIĞA KATKI SUNUYOR

Balıkesir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu, “Hem Türk kültürüne hem Türk bilimine yapmış olduğu katkılardan dolayı Sadık Altınok’a can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Yaptığı hizmetler sadece resimle sınırlı değil. Gençliğin, insanlığın yetişmesi için Türk kültürüne katkı yaparken aynı zamanda sanatın evrenselliği boyutundan bakıldığında yapılan tüm insanlığa bir katkıdır, hocamızın eline emeğine sağlık” dedi.

GENÇLERE İSTANBUL’DA MÜZELER GEZDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak gençlere hizmet etmek için tüm imkânları kullandıklarını söyleyen Yolcu, “Bizim birinci sorumluluğumuz gençlerin; sanatla, kültürle buluşması, iyi insan olması. Sanatla, kültürle buluşan gençlerin; barışa ve sevgiye katkı sağlayacaklarını, özgüvenlerinin tam olacaklarını, özsaygısı olan gençlerin aynı zamanda topluma da saygılı iyi bireyler olarak yetişeceklerini düşünüyoruz. Sevgili gençler; test çözmek, sınava hazırlanmak bunlar birinci önceliğiniz ama bence hayatta daha önemli olan şeylerden birisi de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği ‘Sanattan yoksun bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir” ifadelerini kullandı

“MÜZELER BİZİM EVİMİZDİR”

15 yıl önce Devrim Erbil Müzesi’nin açılışında da bulunan sergi sahibi ressam M. Sadık Altınok “Sanat bir yaşam biçimidir. İnsanları, hayvanları ve çiçekleri sevmeyen sanatçı olamaz. Sevginin hiçbir sınırı yoktur. Üretirken geçmiş kültürlerle bir sentez yaparak karşılaştırıyoruz. Üreten, kendini geliştirmek isteyen gençlere söylüyorum. Sanat bir sevgidir, müzeler bizim evimizdir, araştırma ve bilgi bizim gelişme sürecimizi tamamlar. Buna bir de sevgiyi eklediğimiz zaman işte sanat kaçınılmaz bir tutkudur. Biz de bu tutkunun peşinden koşuyoruz” diye konuştu.