Sabiha Gökçen’de 500 kişilik dans şovu

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, 'Dünya Dans Günü' kapsamında 500 kişi aynı anda dans etti.

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen’de 'Dünya Dans Günü' kapsamında özel bir gösteri düzenlendi. İçlerinde üniversite öğrencileri, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'ndan (İZEV) çocuklar ve özel dans ekiplerinin yer aldığı ve yaş grubu 18 ile 35 arasında değişen 500 kişi aynı anda dans etti. Yaklaşık 10 dakika süren gösteriye yerli, yabancı yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Gösteri boyunca yolcuların da dans ederek eşlik etmesi ile birlikte havalimanında renkli görüntüler oluştu.

"ENGELLİ BİREYLERİN DANS EDEBİLDİĞİNİ VURGULADIK"

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal yaptığı açıklamada, "Biz Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaklaşık son 1 buçuk yıldır, özel günlerde çok farklı iletişim uygulamaları yapıyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu yıl da Dünya Dans Günü’nde özel bir şey yapmak istedik. Mesajımızda sadece engelsiz bireylerin değil, engelli bireylerin de dans edebildiğini, onların da hayatımınızın bir parçası olduğunu vurguladık. 500 kişinin içinde engelli bireylerin ve engelsiz dansçıların olduğu çok büyük bir organizasyon yaptık" diye konuştu.

Dans gösterisi için 2 haftalık bir çalışma yapıldığını belirten Soysal, "Çok güzel bir dans gösterdi oldu. Herkes mesajını verdi. Özel gün iletişimine devam edeceğiz. Yolcularımızı memnun etmeye, onların duygularına dokunmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler diyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Merve Kılıç ise "Bugün Dünya Dans Günü. Biz de Türkiye’de engelli olarak tanımlanan down sendromlu,otizmli ya da bedensel farklılığı bulunan milyonlarca insanı temsilen burada ülkemizin ilk engelsiz flash mob dans organizasyonunu gerçekleştirdik. Yüzlerce farklı birey, down sendromlu, özel eğitimli gençler, bedensel farklılıkları bulunanlar burada hep birlikte dans ettiler. Yüzlerce kişilik güzel bir 10 dakika yaşadık" değerlendirmesinde bulundu.

(FOTOĞRAFLI)