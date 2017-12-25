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Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda 15 finalist belli oldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın ikinci yılında finale kalan eserler belli oldu.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda 15 finalist belli oldu
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın ikinci yılında finale kalan eserler belli oldu.

Bu yıl “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 3 kat artarak 395’e ulaştı. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 15 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı.

Finale kalan kısa filmler jüri tarafından değerlendirilecek ve çocuk işçiliği sorununu en dikkat çekici şekilde anlatarak dereceye giren filmler 17 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek.



Gençler sinemanın ustalarıyla bir araya gelecek

Kısa Film Yarışması ile genç sinemacıların gelişimine de destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, Kısa Film Platformu Buluşmaları’nı düzenliyor. Yarışmaya başvuran herkesin katılımına açık olan etkinlik, 16 Ocak’ta Sabancı Center’da gerçekleşecek. Gençler, gün boyunca sinema alanında usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak.
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