Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 21'nci yılında perdelerini açıyor

ADANA, () - SABANCI Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21’inci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde başlayacak ve 30 Nisan’da sona erecek. Dolu dolu bir programa sahip festivalin biletleri 17 Mart Pazar gününden itibaren satın alınabilecek. Festival programı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un katılımıyla Adana’da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Festival programının açıklanmasının ardından Sabancı Vakfı tarafından kültür merkezine kazandırılan Sabancı Oda Tiyatrosu’nun da açılışı gerçekleştirildi.

Toplumsal gelişme için sanatın olmazsa olmaz olduğuna inandıklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sanat alanındaki en uzun soluklu projemiz ise, bildiğiniz gibi Adana Tiyatro Festivali bizlere merhum Sakıp Sabancı’nın mirası olan, Vakfımızın doğduğu topraklarda başlattığımız bu festival 21’inci yılına ulaştı. Kültür sanat alanında bu kadar uzun soluklu bir projeye imza atmış olmak bize mutluluk veriyor" dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurtise ise, “21'nci yılında Adana Tiyatro Festivali’ni seçkin eseler ile seyircimiz ile yeniden buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Arjantin’den Özbekistan’a kadar geniş bir coğrafyadan yabancıgrupların ve yerli grupların festivale olan ilgisi ile zengin bir program hazırlamaya çalıştık. Sabancı Vakfı tarafından Adana şehrine kazandırılan Sabancı Oda Tiyatrosu’nun 21. Festivalimize yetişmesi bizi ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

İLK SEYİRCİSİNİ FESTİVALDE AĞIRLAYACAK

Sabancı Vakfı’nın kalıcı eserleri arasında yer alan Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi bünyesinde yaptırdığı “Sabancı Oda Tiyatrosu”, Tiyatro Festivali’nin sahneleri arasında olacak ve festival dışında yıl boyunca Adana Devlet Tiyatrosu tarafından ikinci bir sahne olarak kullanılacak. Adanalı tiyatroseverlerin hizmetine sunulan yeni Sabancı Oda Tiyatrosu’nun birinci katında Güzel Sanatlar Galerisi, ikinci katında da 140 kişilik salon, fuaye alanı, sahne hazırlık odaları ile ışık ve ses odası bulunuyor.

31 OYUN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurtdışından 8 tiyatro, yurtiçinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımı ile toplam 31 farklı oyununa ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Shaman Dans Tiyatrosu’nun “Anadolu Aşk Efsaneleri” adlı gösterisi sahnelenecek. Resital, dans gösterisi, tiyatro ve müzikal türlerini harmanlayan gösteri, Anadolu’nun yüzlerce yıllık zenginliğini aynı sahnede buluşturacak. Bu yıl Polonya’dan “Romeo ve Juliet”, Gürcistan’dan “Julius Ceaser”, İspanya’dan “Şefler”, Arjantin’den“Mandragora Sirki”, Özbekistan’dan“Sultan Celaleddin”, Kosova’dan “Maskeliler”, Azerbaycan’dan “Hellados” ve KKTC’den “Kanatsız Güvercinler” oyunları festivalde sahnelenecek. Duru Tiyatro“Yüzleşme”, İstanbul Temaşa Tiyatrosu“İkinci Bahar”, Tiyatro Adam“Teftişör”, Yolcu Tiyatro“Kürklü Venüs”, Semaver Kumpanya“Madde 22”, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu “Esaretin Bedeli”, Antalya Devlet Tiyatrosu“Godot'yu Beklerken’i Beklerken”, İstanbul Devlet Tiyatrosu“Elektra”, Eskişehir Şehir Tiyatroları “Scapin'in Dolapları”, İstanbul Şehir Tiyatroları“Karıncalar Bir Savaş Vardı” veAnkara Devlet Tiyatrosu“Cimri”, adlı oyunları ile tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu “Rumuz Goncagül” ve İzmir Devlet Tiyatrosu “Kantocu” adlı oyunlarıyla Merkez Park’ta sahnede olacak.

GENÇ SANATÇILAR SABANCI ODA TİYATROSU’NDA SAHNEDE OLACAK

Sabancı Vakfı’nın restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiği Sabancı Oda Tiyatrosu’nun açılışı 27 Mart’ta gerçekleştirilecek ve sahne festival boyunca genç sanatçıları ağırlayacak. Ankara Devlet Tiyatrosu“Çökme Tehlikesi Var Ve Ezilmiş Petunyalar Olayı”ve “Eyvah Nadir”, Fiziksel Tiyatro “Şatonun Altında”, Altıdan Sonra Tiyatro “Nihayet Makamı”,Myart Tiyatro “Kör Baykuş”,Bambu Tiyatro“Bir İdam Mahkumunun Son Günü”,Perde Sanat“Rulet”, Dramatik Sanatlar Merkezi“Kadın”, Hayal Perdesi “Üç Kız Kardeş” adlı ile bu yıl festival sahnesinde kendine yer bulan başarılı genç gruplar arasında yer alıyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI TÜM ŞEHRE YAYILACAK

Bu yıl festival kapsamında oldukça zengin bir atölye programı yer alırken, atölye mekanları da çeşitleniyor. Sanatseverleri yoga ve meditasyon, hayvan maskları ve kukla yapımı, dans, opera ve şan teknikleri, geleneksel Türk tiyatrosu ve orta oyunu tekniği, illüstrasyon, senaryo yazma teknikleri, yaratıcı drama, fotoğraf gibi atölyelerin yanı sıra şiir dinletisi ve keman resitali gibi çalışmalar da bekliyor. Atölye çalışmaları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezinin iç ve dış fuayesi ve bahçesinin yanı sıra, Bahçeşehir Koleji, Adana Açık Ceza İnfaz Kurum, Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi gibi çeşitli mekânlarda gerçekleştirilecek.

SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” her yıl olduğu gibi festivalin açılış töreninde sahibini bulacak. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan ustalar şöyle: Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017), Ayla Algan (2018).

FESTİVAL 1 MİLYONA YAKIN SEYİRCİYE ULAŞTI

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul’da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21’inci yılının ardından 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlamış; Türkiye’den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlemiş olacak. Türkiye’nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaşacak.

FOTOĞRAFLI