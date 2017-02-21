'Ruhun Yolculuğu' fotoğraf sergisinin gelirleri KOREV'e

İSTANBUL () - ZELİHA Öztürkkan'ın 40'ıncı yılını kutladığı fotoğraf yolculuğunun ikinci kişisel fotoğraf sergisi "Ruhun Yolculuğu" İzlanda, Patagonya ve Biarritz’de çekilmiş 28 adet minimalistik, açık hava ve su fotoğraflarından oluşuyor. Sanat danışmanlığını profesyonel fotoğrafçı Jonathan Chritchley'nin yaptığı çalışmaların her biri 20 adet satış ile sınırlı olarak Emek Sineması Fuayesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin tüm geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) ve 'Hayat Sende' derneklerine bağışlanacak.

İleriki tarihlerde Londra, Berlin, Amsterdam, Tokyo ve Kanada ile ABD’nin çeşitli şehirlerinde de açılacak olan sergi ilk kez 27 Ocak 2016’da Hindistan - GOA'da yapıldı. GOA'daki açılışa Hindistan'daki çocukları sokaktan ve bağımlılıktan kurtarmak için çalışmalar yürüten KRIPA’nın korumaya aldığı ve uyuşturucu batağından kurtardığı çocuklar da katıldı.

"ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ, GÖÇMENLER GELİYOR VE SAHİPSİZ ÇOCUKLAR DAHA DA ARTIYOR"

Çocuklar yararına bir şeyler yapmak istediğini ve Türkiye'deki sergisini de KOREV ve Hayat Sende'ye bağışlamaya karar verdiğini söyleyen Zeliha Öztürkkan şunları söyledi:

"Çocuklar yararına bir şeyler yapmak istedim ve Türkiye'deki sergiyi Koruyucu Aile Evlat Edindirme Derneği ve Hayat Sende'ye bağışlamaya karar verdik. Emek Sahnesi Fuayesinde açılışının yapılması benim için büyük bir onur ve buradaki ilk sergi oldu. 28 Şubat'a kadar 10 gün açık kalacak. Minimalist ve siyah beyaz ağırlıklı bir yaklaşım içerisindeyim. bir anlamda benim kendi ruhsal yolculuğum yada hepimizin yaşadığı hayatın inişleri çıkışları, kendimizi bulma çabaları sırasında yaşadığımız duyguları yansıtan bir sergi oldu. Fotoğraf benim için büyük bir içsel yolculuk. Hindistan'ın Slum şehrindeki çocukları alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtaran bir vakıfla çalıştım. Hindistan'daki serginin gelirini de onlara verdim. GOA'daki açılışa çocuklar da geldi. Çok keyifli ve duygu yüklüydü. Ankara'daki açılışa da KOREV ve Hayat Sende'nin pırıl pırıl gençleri geldi. Koruyucu aile olan, evlat edinen aileler geldi. Onlarla buluşmak çok güzeldi. Bu vesileyle onları da duyurmak istiyorum. Çünkü KOREV'in kurucusu ve fikri başlatan da benim çok sevdiğim arkadaşım Prof. Dr. Neşe Erol, kendisi çocuk psikologu. Devlet himayesindeki yurtlarda kalan bebeklerin, çocukların ve gençlerin sorunlarıyla uzun yıllardır uğraşıyordu. Ancak koruyucu aile mekanizmasını geliştirerek çocukları sıcak aile ortamlarına kavuşturmanın en doğru çözüm olduğunu hep savundu ve bu çerçevede bu derneği kurdu. Bunun için ben fotoğraflarım aracılığıyla onları tanıtmayı ve onlara katkıda bulunmayı çok istedim. Bugünlerde zor ve acı günlerden geçiyoruz. Pek çok şehidimiz var ve ülkemize pek çok göçmen geliyor. Sahipsiz çocuklar daha da artıyor. Kendi çocuklarımız da öyle. Onlara sahip çıkmak ve arzu edenleri koruyucu aile olmaya teşvik etmek en güzel çözüm. Bu çorbada bir tuzumuz olduysa ne mutlu bize."



"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞE DAHA ÖZGÜR, DAHA MUTLU VE DAHA HUZURLU TAŞINMASI İÇİN BU ANLAYIŞ GELİŞMELİ"



Emek Sanat ve Kültür Vakfı Genel Müdürü Remzi Buharalı ise şöyle konuştu:



"Emek Sanat ve Kültür Vakfı, kültür ve sanatın tüm alanlarına hizmet etmeye devam ediyor. Grand Pera Projesinin tamamlanmasının ardından böyle bir serginin ilk kez bizim mekanımızda yer alması bizi çok mutlu ediyor. Zeliha Öztürkkan'ın İzlanda'dan Arjantin'e kadar uzanan bir yelpazede çok önemli, gerçekten kaliteli çalışmaları burada sanatseverlerle buluşuyor. Sanatseverler de 18-28 Şubat tarihleri arasında bu sergiyi gezebilirler. Böyle bir sergiye yer vermiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Korunmaya ihtiyacı olan çocukların bu ihtiyaçlarının karşılanması ve desteklerinin verilmesi önemli. Çünkü dünyanın dört bir yanında gerçekten insanlar ve hayvanlar korumaya muhtaç durumda olabiliyorlar. Gerçekten bu duyarlılığın içerisine kendilerini taşıdıkları için KOREV ve Hayat Sende derneklerine çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlılıkların artmasını ve çocuklarımızın geleceğe daha özgür, daha mutlu ve daha huzurlu taşınması için bu anlayışların gelişmesini bekliyorum."





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