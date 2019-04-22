Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

11'İNCİ Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri, sahiplerini Mardin'de buldu.

11 yıldır farklı şehirlerde düzenlenen ve 'gençleri çağdaş sinemaya teşvik etmek' amacı taşıyan Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni Mardin’de düzenlendi. Törende festivalin bu yılki onur konuğu olan Brezilya Büyükelçisi Eduardo Ricardo Gradilone Neto’ya 'teşekkür plaketi' sunuldu. Büyükelçi Neto, konuşmasında Mardin’de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sanata değer veren insanlarla birlikte olmaktan son derece memnunum. Mardin’in tarihi ve kültürü karşısında büyülenmemek elde değil. Tarihle sanatın buluştuğu Mardin, gezip görmeyi hak eden bir şehirdir" dedi.

Uluslararası Rotary Bölge Guvernörü ve festival organizatörü Nuri Altan Arslan da festivali her yıl farklı şehirlerde düzenlediklerini vurgulayarak, "Gençlere yönelik dünyanın en demokratik film yarışması ile festivali düzenliyoruz. Mardin’de Rotary olarak, var olmak ve Mardinliler ile buluşmak bizim için çok önemli. Onun için Mardin’i seçtik. Mardin’deyiz sanatseverlerin ilgisi çok yüksek. Bizim kısa film yarışmamız 90 jürisi ile dünyanın en demokratik yarışmalarından birisi. Bu sene üçyüzden fazla film başvurusu oldu" diye konuştu.

Festival kapsamında verilen özel ödüller de gecede sahiplerini buldu. Yeşilçam’ın usta oyuncularından biri olan ve 300'den fazla filmde rol alan Yusuf Sezgin, Emek Ödülü’nü aldı. Sezgin, kendisini onurlandıran festival ekibine, teşekkür etti.

Rofife Sinema Dostu Ödülü de sinema eleştirmeni Atilla Dorsay'a verildi. Dorsay da festivale uzun zamandır katıldığını ve büyük bir keyif aldığını söyledi.

'Batlır' adlı uzun metrajlı filmiyle uluslararası bir çok festivalden ödülle dönen yönetmen Stare Yıldırım ise Uluslararası Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Yönetmen Yıldırım, ödül almanın kendisini daha çok film yapmaya ittiğini ifade etti.



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