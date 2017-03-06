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Rona Munro'nun "Demir"i İstanbul'da sahnelenecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSKOÇ yazar Rona Munro'nun dünyada en çok oynanan oyunu "Demir", 15 Mart Çarşamba günü İstanbul'da sahnelenecek. Serkan Üstüner’in yönetmenliğini üstlendiği "Demir", Güzin Özyağcılar...

Rona Munro'nun "Demir"i İstanbul'da sahnelenecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSKOÇ yazar Rona Munro'nun dünyada en çok oynanan oyunu "Demir", 15 Mart Çarşamba günü İstanbul'da sahnelenecek.
Serkan Üstüner’in yönetmenliğini üstlendiği "Demir", Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar'ın performansıyla Kadıköy'deki Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. İskoç yazar Rona Munro'nun dünyada en çok oynanan oyunu olan Demir, müebbet hapse mahkum olan bir anne ile özgürlüğünün farkında olmayan kızının yıllar sonra gelen yüzleşmesini konu alıyor.

(FOTOĞRAF)

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