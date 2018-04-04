'Roman Kahramanları Festivali'nin bu yılki konusu “Homeros, Troia, Destanlar ve Kahramanları”

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 11.12 ve 13 Nisan tarihlerinde İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenecek. Festivalin bu yılki konusu 2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Troia Yılı” ilan edilmesi üzerine “Homeros, Troia, Destanlar ve Kahramanları” olacak.

Roman Kahramanları Dergisi ve Maltepe Üniversitesi öncülüğünde gerçekleşen etkinliğin düzenleyicileri arasında bu yıl Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı da yer alıyor. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında 11 ve 12 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek etkinliklere Maltepe Üniversitesi (Marma Otel), 13 Nisan Çanakkale programına ise Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı ev sahipliği yapacak.

2018 yılı festival başkanı, yazar, şair ve çevirmen Prof. Dr. Cevat Çapan ile Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğin ilk oturumu “Homeros ve Troia” başlığıyla gerçekleşecek. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in başkanlığındaki oturumda, Cevat Çapan, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve gazeteci, yazar Prof. Dr. Haluk Şahin konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci oturum yazar ve şair Ercan Yılmaz’ın başkanlığında “Homeros ve Destanlar” başlıklı konuşmalar ile devam edecek. Oturumun konuşmacıları; yazar ve şair Dr. Aydın Afacan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sarı, Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Utku ve edebiyat eleştirmeni, yazar Erika Athanasiadou olacak.

“POLYKSENA" BELGESELİ İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Oturumun ardından Roman Kahramanları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan’ın yapımcılığını üstlendiği, Maltepe Üniversitesi ve Heyamola Yayınları ortak yapımı belgesel “Polyksena” ilk kez gösterilecek.

FESTİVALİN ONUR KONUKLARI: KAZANCAKİS’İN KAHRAMANLARI

İkinci gün Ömer Asan’ın başkanlığında “Polyksena ve Destanlar” konulu oturumla başlayacak. Oturumda yazar İbrahim Dizman, yazar ve çevirmen, arkeolog Fecri Polat ile yazar ve yayıncı İsmail Şen söz alacak.

Kazancakis ve romanlarının tartışılacağı sonraki oturumda ise Roman Kahramanları Dergisi editörü Olga Okay’ın başkanlığında İstanbul Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Damla Demirözü, Yunan Edebiyatı Öğretmeni Yannis Gigourtsis ve yazar Hülya Soyşekerci konuşmalarını gerçekleştirecek.

Festivalin İstanbul ayağı, yayıncı Şebnem Arslan, şair, yazar ve çevirmen Eli Kovi ve Çocuk Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı, İ.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Neydim’in “Mitoloji, Masallar, Destanlar” konulu sunumlarıyla sona erecek. Bu oturuma İbrahim Dizman başkanlık edecek.

Festival kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü lisansüstü öğrencilerinin ve akademisyenlerin hazırladığı “Homeros, Troia ve Destanları” konulu tablolardan oluşan Troia Resim Sergisi de Marma Otel’de ziyaret edilebilecek.

ROMAN KAHRAMANLARI TROİA’DA

13 Nisan'da başlayacak Çanakkale programı İbrahim Dizman’ın “Kazancakis” sunumuyla başlayacak. Etkinlik, Şebnem Arslan’ın “Türkçe’den Yunanca’ya roman çevirileri” ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Reyhan Körpe’nin “Mitolojinin Yerel Kültürler Üzerine Etkisi” konulu sunumuyla devam edecek.

Etkinliğin üçüncü gününde ayrıca Fecri Polat “Anadolu Sözlü Destan Geleneği”, Erika Athanasiadou “Homeros ve Çocuk Edebiyatı”, Eli Kovi ise “Kapadokia, Destanlar, Masallar” başlıklı konuşmalarıyla yer alacak.

Çanakkale programı, sabah oturumlarının ardından Troia Gezisi ile devam edecek. Gezinin hemen ardından Manfred Osman Korfmann Kütüphanesinde Polyksena Belgeseli gösterimi yapılacak. Sonrasında İbrahim Dizman ile İsmail Şen’in belgesel ve mitoloji üzerine konuşmalarıyla son oturum gerçekleşecek.

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali; Balkan Savaşı’nın yüzüncü yılı olan 2012 yılında “Balkan Barışı” temasıyla ilk kez yapılmış, 2017 yılında ise “Kafka” teması ile ikincisi gerçekleşmişti.

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