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Roman havasında Mozart senfonilerini seslendirdiler

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sahneye çıkan Hamdi Akatay yönetimindeki Tepecik Filarmoni Orkestrası 'İlle de Mozart Olsun' adlı programla, Mozart'ın eserlerini Roman havasıyla buluşturdu. Salonu dolduranlar orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı. Tepecik...

Roman havasında Mozart senfonilerini seslendirdiler
AYDIN'ın Efeler ilçesinde sahneye çıkan Hamdi Akatay yönetimindeki Tepecik Filarmoni Orkestrası 'İlle de Mozart Olsun' adlı programla, Mozart'ın eserlerini Roman havasıyla buluşturdu. Salonu dolduranlar orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı.
Tepecik Filarmoni Orkestrası, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında, Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda konser verdi. Konserde 12 Roman müzisyenden oluşan orkestra, Mozart'ın senfonilerinden örnekler seslendirdi. Orkestra, gecenin sonunda seyircilerin istediği üzerine 'İzmir Marşı'nı seslendirince salonda coşku arttı. İzmir Marşı'na izleyiciler de bulundukları yerden hep bir ağızdan eşlik etti.
Şef Hamdi Akatay, Aydın'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirtip, kurduğu orkestrayla Roman çocuklara rol model olmak istediğini söyledi. Akatay, "Eğer onların gelecekleri için bir ışık olabilirsek çok sevinirim. Aydın'ı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nı en kısa zamanda tekrar ziyaret etmek istiyorum" dedi.
Orkestranın İzmir Tepecik Tenekeli Mahalle'de yetişen çocuklardan oluştuğunu, müzisyenlerin çok yetenekli ve dünya çapında olduklarını söyleyen Akatay, "Onlarla olmaktan çok büyük keyif alıyorum" diye konuştu. Akatay, orkestradaki müzisyenlerin 6'sının konservatuvarlı, diğerlerinin ise alaylı olduğununu belirtti.

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