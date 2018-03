Rodos'taki Osmanlı eserleri restore ediliyor

YUNANİSTAN'ın Rodos Adası'nın en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Murat Reis Külliyesi'nin AB fonlarından sağlanan kaynakla, Yunanistan Turizm Bakanlığı ile Rodos Belediyesi işbirliğiyle restorasyonuna başlandı. Adadaki Osmanlı eserleri yoğun olarak İçhisar'da yer alırken, Kale dışındaki en önemli eser olan Murat Reis Külliyesi ile ilgili restorasyon çalışmalarının birinci etabı sürüyor. Projenin ikinci ve üçüncü kısmı için de gerekli başvurular yapıldı. Birkaç ay içinde bu projelerinin onayının da çıkması bekleniyor.

Rodos'un Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522 yılında fethedilmesinin ardından, devlet hizmetinde bulunan askeri ve mülki erkan mensuplarının ve ulemadan ileri gelenlerin defnedildiği, 1609 yılında Kaptan-ı Derya Murat Reis için yapılan türbe ve türbenin yanında 1636 yılında Murat Reis Camii'nin de yapımıyla oluşturulan Murat Reis Külliyesi'ndeki restorasyon çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosluğu tarafından da destekleniyor.

OSMANLI ESERLERİ MÜZESİ SENEYE AÇILIYOR

Adadaki Osmanlı eserleri restorasyonlarıyla ilgili olarak bilgi veren Rodos Belediyesi Kültür ve Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Teris Hatziioannou, 2013 yılında başlayan Recep Paşa Camii restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ve gelecek yıl 'Osmanlı Eserleri Müzesi' olarak açılacağını, şu anda Murat Reis Külliyesi birinci etap restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, en kısa zamanda ise Mustafa Paşa Hamamı ile ilgili çalışma başlatacakların söyledi.

'SELAMLIK BİNASINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI'

Rodos şehir merkezindeki Kumburnu mevkiinde yaklaşık 6 dönüm alan üzerindeki Murat Reis Külliyesi bünyesinde; Murat Reis Camii ve Murat Reis Türbesi haricinde üç katlı bir bina olan eski Müftü Evi, iki katlı 'Selamlık' binası olarak bilinen ve bir dönem müftü tarafından ofis, misafir kabulü, toplantı mekanı ve kütüphane olarak kullanılan resmi arşiv binası, 241 adet koruma altına alınabilmiş mezar/kabir/türbe ve bir çeşmenin yer aldığı bilgisini veren Hatziioannou, "Selamlık binasında restorasyon çalışmaları başladı ama üç ana proje var. Bu üç ana proje de hazır. Şimdi ikinci ve üçüncü etap projeler için başvurular yapıldı, bütçe bekliyoruz. Birkaç aya kadar da bütçe çıkması bekleniyor. Çünkü hem Kültür Bakanlığı'ndan hem de Avrupa Birliği fonlarından onaylanması lazım. Doğru yoldayız, çalışmaları başlattık, biraz zamana ve iş takibine ihtiyacımız var. Belediye olarak her türlü imkanlarımızı seferber ettik. Uzun yıllardır gündemde olan bu değerli Osmanlı eserini Rodos turizmine en kısa zamanda kazandıracağız" diye konuştu.

'OSMANLI, BİZANS YA DA ŞÖVALYE ESERİ AYIRIMI YOK'

Recep Paşa Camii'nin yıkılmak üzere olduğu haberlerinin Türk basınında yer alması üzerine, bir önceki dönem belediye başkanı tarafından hemen gündeme alındığını ve gerekli finansmanının AB fonlarından sağlanarak restorasyon çalışmalarının 2013 yılında başladığını belirten Hatziioannou şöyle devam etti:

"2015 yılında yapılan seçimlerde Fotis Chatzidiakos Rodos Belediye Başkanı oldu. Ben de Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Göreve başladığımda Recep Paşa Camii restorasyonu sürüyordu. Konum itibariyle İçhisar'daki çok değerli bir alanda yer alıyor. İslam Eserleri Müzesi olması için Türkiye'den de birçok yerle görüştük. Türk makamları da desteklerini beyan ettiler. 'Siz oraya İslam Eserleri Müzesi yaparsanız, biz de her türlü desteği veririz' dediler. Bu yönde çalışmalar sürdürlürken bazı çevrelerden, 'Neden kiliseleri restore etmiyorsunuz da camileri restore ediyorsunuz' diye eleştiriler de dile getirildi. Ben de Recep Paşa Camii'nin Rodos'taki en önemli eserlerden biri olduğunu, Mimar Sinan tarafından yapıldığını, büyük kiliselerin restore edildiğini, şimdi sıranın Recep Paşa Camii'ne geldiğini' söyledim. Çünkü Osmanlı, Bizans veya Şövalyeler eserinin aralarında fark yok benim için. Recep Paşa Camii de onların arasında en değerlilerinden biri. Çalışmalar bittiğinde gerçekten Rodos turizmine çok katkısı olacak."

'KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN OSMANLI ESERLERİMİZ DE VAR'

Türk turistlerin son yıllarda Rodos'a olan ilgilerinin çok arttığını vurgulayan Hatziioannou, "Adaya gelen her Türk turist mutlaka Murat Reis Külliyesi'nin önünden geçiyor. Bu nedenle Recep Paşa Camii restorasyonunun ardından önceliği buraya verdik. Türk misafirlerimiz Rodos'ta en çok atalarının eserlerini ziyaret ediyor. Belediye olarak biz de Osmanlı eserlerine ayrı bir önem veriyoruz. Yapılan çalışmalar Türk turist tarafından övgüyle takdir edilince çalışma şevkimiz artıyor. Süleymaniye Camii, İbrahim Paşa Camii, Ağa Camii, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, Fethi Paşa Saat Kulesi, Sultan Mustafa Camii en çok ilgi gören eserler. Bunlara şimdi Recep Paşa Camii İslam Eserleri Müzesi, Murat Reis Külliyesi ve Mustafa Paşa Hamamı da ekleniyor. Diğer taraftan türbelerle ilgili yazılı kaynakça araştırması yapıyoruz. Adadaki ilk Osmanlı eseri olan Mercan Baba Türbesi ile İnatçı Ahmet Paşa Türbesi'nin yerleri belli, Borizen (Borazancıbaşı) Ali Dede Türbesi ve yanındaki minareli mescit zaten koruma altında. Bir kaynakta kendisinden 'ermiş/evliya' olarak söz ediliyor. İçhisar'da sapa bir yerde ve henüz keşfedilmeyi bekliyor. Türkler için önemli bir ziyaret merkezi olacak. Türk misafirlerimizi de her mevsim adamıza bekliyoruz. Çünkü Osmanlı döneminden kalma en çok eser sıralamasında Rodos, İstanbul ve Bursa'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor" dedi.



