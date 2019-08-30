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Rock Festivali'nde halk müziği geçidi
BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen rock festivalinde Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne aldı. Binlerce müziksever Oğur ve Demircioğlu’nun yorumlarıyla rock...
KÜLTÜR-SANAT 30.08.2019, 12:28
BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen rock festivalinde Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne aldı. Binlerce müziksever Oğur ve Demircioğlu’nun yorumlarıyla rock festivali içerisinde farklı biri gece yaşadı.
Edremit ilçesi Altınkum Plajı’nda devam eden Zeytinli Rock Festivali’ne katılım yoğun şekilde devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, Teoman, Mabel Matiz, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Oceans Of Noise, Fuat ve Supernova’nın yanı sıra yerli yabancı çok sayıda grup sahne aldı. Rock Festivali’nin akustik sahnesine çıkan Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ise Türk halk müziği yorumlarıyla, rock müziği tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Festivale bugün Athena, Duman, Ceyl'an Ertem, Umut Kuzey ve Can Gox’un da aralarında bulunduğu 20 sanatçı sahne alacak.
Edremit ilçesi Altınkum Plajı’nda devam eden Zeytinli Rock Festivali’ne katılım yoğun şekilde devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, Teoman, Mabel Matiz, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Oceans Of Noise, Fuat ve Supernova’nın yanı sıra yerli yabancı çok sayıda grup sahne aldı. Rock Festivali’nin akustik sahnesine çıkan Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ise Türk halk müziği yorumlarıyla, rock müziği tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Festivale bugün Athena, Duman, Ceyl'an Ertem, Umut Kuzey ve Can Gox’un da aralarında bulunduğu 20 sanatçı sahne alacak.
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