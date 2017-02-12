Riff Cohen, Nisan ayında Türkiye'de 4 konser verecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSRAİLLİ şarkıcı Riff Cohen, Nisan ayında 4 konserlik bir turne için Türkiye'ye gelecek.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın geleneksel müziklerini, rock müzik ile başarılı bir şekilde harmanlayarak Türkiye'de de kendisine sıkı bir hayran kitlesi oluşturan Riff Cohen, 18-19 Nisan'da İstanbul'daki Salon IKSV'de, 20 Nisan'da Ankara'daki If Performance Hall'de ve 22 Nisan'da İzmir'deki Ooze Venue'de konser verecek.

Dramatik bir müzikal dil kullanan İsrailli müzisyen Riff Cohen'in şarkılarında, Sudan, Fas, Fransa ve Amerikan müziklerinin popüler altyapısının izleri görülüyor. Simge'nin 'Miş Miş' olarak Türkçe'ye uyarlayıp büyük bir hit şarkı haline getirdiği 'Dans mon Quartier' ile de sevilen Cohen, şarkılarını İbranice, Fransızca ve Nubia dilinde seslendiriyor.

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