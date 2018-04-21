Ressamlardan 23 Nisan'a sanat çıkarması

Türkiye' nin dört bir yanından ressamlar 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına eserleriyle katılacak.



İstanbul Nişantaşı Mekankar Sanat Galerisi'nde Ressam Feriha Gökçen Özsarıkamış'ın organizasyonu ile bir araya gelecek 75 seçkin sanatçı 23 Nisan coşkusu ile birlikte eserlerini sergileyecek.