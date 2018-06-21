Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Ressam Nejdet Vergili'nin eserleri sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL, () - TUVALLERİNDE hayal ile gerçeği birleştiren ressam Nejdet Vergili’nin kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.  Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen sergiye Şişli Belediye Başkanı Hayri...

Ressam Nejdet Vergili'nin eserleri sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL, () - TUVALLERİNDE hayal ile gerçeği birleştiren ressam Nejdet Vergili’nin kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu. 

Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen sergiye Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ressam Nejdet Vergili, GÖRSAV Başkanı Levent Çizer ve çok sayıda sanatsever katıldı. Büyük beğeni toplayan sergi sanatseverlerden tam not aldı.

“RESİMLERİN İÇİNDEN ÇIKAN DEĞERLİ KAVRAM ÖZGÜRLÜK”

Sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Vergili, "Modernite, kimi zaman bizleri hırpalayan birçok şey sunuyor. Ben de bir dönem modern yaşamın kıyılarında dediğim o kıyılarda coşkuların, hüzünlerin, toprağın, denizin ve gökyüzünün resmini yaptım. Ama bütün bu resimlerin içinden çıkan değerli kavram özgürlük diyorum” dedi.

Sergiye katılan Görsel Sanatlar Vakfı Başkanı Levent Çizer de, Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde çok güzel sergiler hazırladıklarını dile getirerek belediyeye teşekkür etti.

“BURADAKİ 3’ÜNCÜ SERGİMİZ”

Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Çok güzel bir sergi oldu. Burada yaptığımız 3’üncü sergimiz. Sergiyi görüp gezmek ve resimleri özümsemek lazım. Nejdet Bey buraya gelerek resimlerini bize emanet etme şerefini gösterdi. Umarım Şişlililer de sevecektir” diye konuştu.

Sergi temmuz ayı boyunca açık olacak.  

(FOTOĞRAF-VİDEO)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325