Genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlenen Red Bull Music Warm Up kampüs başvuruları başladı.

Yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up, bu yıl da altı yeni isme destek verecek. İstedikleri bir parçanın müzik kliplerine kavuşacak altı müzisyen veya gruptan biri ise üniversiteliler arasından seçilecek.

KAYITLAR ON İKİ ÜNİVERSİTEDE

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek, Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında müziklerini duyurmak isteyen üniversiteli öğrenciler, kendi besteleri ile on iki üniversitede kayıt yaptırabilecek.

Kayıtların ilk durağı 13-14 Mayıs tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olacak. Kayıtlar, 15-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Youth Store’da, 18-19 Mayıs tarihlerinde Karabük Çay ve Ötesi’nde, 20-21 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde, yine 20-21 Mayıs tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde, 21-22 Mayıs tarihlerinde Ege Üniversitesi Ege Yurt’ta, 23-24 Mayıs tarihlerinde Dicle Üniversitesi Sadabad Cafe’de, 23-24 Mayıs tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Yakut Çarşı’da, 27-28 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Bach.çe Sanat Akademi’de, 27-28 Mayıs tarihlerinde Selçuk Üniversitesi İnka Cafe’de, 29-30 Mayıs tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi Youth Store’da, 30-31 Mayıs tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Shadow Cafe’de devam edecek.

Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgilere ise Red Bull’un resmi sitesinden ulaşılabilecek.



TAM DONANIMLI STÜDYODA KAYIT HAKKI

Her yıl Red Bull Music Warm Up için seçilen altı ayrı müzisyen ya da müzik grubundan bir tanesi Red Bull’un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı yakalıyor.