Ramazan ayında hat sanatına olan ilgi arttı

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki, kültür mirası değerindeki hat ve kaligrafi sanatı eserlerine olan ilgi ramazan ayında artış gösterdi. Allah kelamını güzel yazmayı ifade eden hat sanatı eserlerini ramazan ayında birbirlerine hediye etmek isteyen vatandaşlar, bu eserleri satın almak için dükkanların yolunu tuttu. Hat sanatının kadim bir sanat olduğuna değinen Kemeraltı Çarşısı'ndaki hattatlardan İlkay Kanar, bu durumun vatandaşların ramazan ayı boyunca dini konulara yönelmesi, zararlı ve yanlış davranışlardan uzak durması sebebiyle meydana geldiğini ifade etti. Ramazan aylarında insanların geleneksel sanatlara yakınlaştığını ifade eden Kanar, "İnsanlar bu aylarda huşu içinde yaşıyor, İslami bir örtüye bürünüyor. Allah'a yakınlaşıyorlar. Bunları yaşayabilmek için kişinin ramazan ayının havasını, bereketini teneffüs etmesi, hissetmesi gerekiyor" dedi.

'İSLAMLA KURULAN İLİŞKİ BİR AYLA SINIRLI KALMAMALI'

Geleneksel sanatlar ve Türk İslam sanatlarının yalnızca ramazan aylarında hatırlanmaması gerektiğini ifade eden Kanar, "Bu sanat hem eski, hem kadim, hem de kutsal sayılan bir sanattır. Gelecek nesillere bu sanatı öğretmek, tanıtmak ve böylelikle devamlılığını sağlamak gibi bir görev yüklenmiş durumdayız. Estetikle ve İslam'la kurduğumuz ilişki sadece ramazan ayı ile sınırlı kalmamalıdır. Hattatlar mürekkepten kaleme, hatta kağıda kadar tüm malzemelerini kendileri yapıyor. Hat sanatı tamamen geleneksel yöntemlerle hazırlanmış malzemeler kullanılarak elde ediliyor. Mürekkep zikir eşliğinde dövülüyor. Hattatlar, ömürleri boyunca bu yontuların bir kısmını masalarında saklıyor. Masa başında saklanan bu yontular, ölümün varlığını hatırlatıyor. Yanlış yapmamayı ve Allah'ın yolundan ayrılmamayı öğütlüyor. Dolayısıyla bu sanatın yalnızca ramazan ayında hatırlanmaması gerekiyor" diye konuştu.

'BU TABUYU YIKMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kemeraltı Çarşısı'nda minyatür ve tezhip sanatı eserlerini sergileyen Figen Kajan ise, "Geleneksel sanatlar yalnızca ramazan ayına sıkıştırılmamalı. Biz bu tabuyu yıkmaya, kırmaya çalışıyoruz. Bu eserler, her zaman edinilmesi gereken eserlerdir. Skalamız oldukça geniş, her bütçeye göre sanat eserlerinin satışını yapıyoruz. Yalnızca ramazan ayında değil, tüm zaman dilimlerinde bu eserlerin edinilmesi ve hediye edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



