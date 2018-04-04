Prof. Mehmet Birkiye’den dizilere sert eleştiri

TELEVİZYONLARDA yayınlanan dizileri değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, dizilerin geldiği noktayı halka hakaret olarak değerlendirdi. Birkiye, “Dizilerimizi maalesef zeka özürlü buluyorum, bu düzey halka hakarettir” dedi.

“ÇILDIRTACAK SEVİYEYE GELDİ”

Dizilerin süresinin ticari kaygılarla son derece uzun tutulduğuna dikkat çeken Birkiye, “Bu durum oyunu, senaryoyu, karakterleri ve karakterlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Oyun akmıyor. O kadar ki bazen izleyiciyi çıldırtacak seviyeye kadar geliyor” ifadelerini kullandı.

“SANAT İNİŞLİ ÇIKIŞLIDIR”

Sanatın hiçbir zaman doğrusal bir çizgi üstünde ilerlemediğini hatırlatan Birkiye, “Sanat inişli çıkışlı bir süreç izler. Sanatta toplumun durumu, ülkenin kültür iklimi ve sanata yapılan yatırımlara bağlı olarak düşüşler ve yükselişler görülür. Türkiye’de günümüz sanatının durumunu bugünden irdelemek pek mümkün değil. Zira nesnel bir yaklaşım olmaz. Bu değerlendirmeler ancak 100-150 sene sonra objektif bir yorum içerebilir. Bugün yapılacak her genel değerlendirme politik bazı kaygılar içerecektir” dedi.

“TİYATROYA İLGİ GİDEREK ARTIYOR”

Son yıllarda tiyatroya patlama derecesinde bir ilginin olduğunun altını çizen Birkiye, “Bugün İstanbul’da irili ufaklı 300 civarında özel tiyatro var. Bu durumun ekonomik karşılığı elbette tartışılır, ancak ben pek çoğunu oldukça başarılı buluyorum. Özellikle 20 ile 40 yaş arası insanların tiyatroya büyük ilgi gösterdiğini ve tiyatro izlemeye gittiğini gözlemliyoruz. Bu da elbette memnuniyet verici bir gelişme. Seyirciyle buluşmak önemli” şeklinde konuştu.

“İAÜ’DE TEMEL KAYGIMIZ NİTELİK”

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nün bu yıl 10’uncu kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Birkiye, “10 yıl önce, 2008 yılında bu bölüm Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde kurulurken, Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Mustafa Aydın ve İsmail Şener ile bölümü uzun uzun konuştuk. Nihayetinde ben bir program yazdım ve bu program üzerinden hareketle bölümü hizmete aldık. Bugün İAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü, asıl kaygısı nitelik ve düzey olan bir bölüm. Böyle bir bölüm için fazla bile kontenjanımız var, ancak biz kontenjanı doldurmayı sorun etmediğimiz gibi, her yıl doldurmayı da başarıyoruz. Bizim asıl kaygımız, nitelikli oyuncular yetiştirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Zira öğrencilerimiz geçen yıl, devlet üniversitelerinin de katıldığı yarışmalardan birinciliklerle döndüler. Mezunlarımız da önemli yerlerdeler. Bu da bizim nitelik kaygımızın getirdiği başarının bir göstergesi gibi” dedi.

Bölüm bünyesinde kurulan İAÜ Repertuar Tiyatrosu’ndan (İART) da bahseden Birkiye, “Kurulalı henüz birkaç yıl olmasına rağmen İART oldukça iyi bir düzeye geldi. İART’ta her yıl üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizle, en az 3 oyun üretip repertuar düzeninde sahneye koyuyoruz. Tiyatromuzu daha iyi bir düzeye getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

OYUNCULUK ANASANAT DALI PROFESÖRÜ MEHMET BİRKİYE

1950 İstanbul doğumlu olan Prof. Mehmet Birkiye, 1974’te İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1977’den 2011'e kadar İstanbul Belediye Konservatuarı’nda sahne tekniği ve oyunculuk dersleri verdi. 1973 yılında Kent Oyuncuları’nda profesyonel olarak başlayan oyunculuk, yönetmenlik ve ışık tasarımcılığı çalışmalarını halen sürdürüyor. Kent Oyuncuları, Tiyatro Gerçek, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Pangar gibi tiyatrolarda oyunlar yönetti. Birçok oyunda Yıldız Kenter’in yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 2002 yılında "Oyunculuk Anasanat Dalı"nda Profesör oldu. 2008 yılında, bugün bölüm başkanlığını yürüttüğü, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nün kuruluşunda yer aldı.

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