Polis başmüfettişinin resim sergisi

ANKARA'da görevli polis başmüfettişi Ahmet Sula, 18'inci kişisel sergisini Erzurum'da açtı. Yaklaşık 100 eserin yer aldığı 'Kelimenin Kalbi' adlı hat ve resim sergisinde büyük ilgi gören birinci sınıf Emniyet Müdürü Sula, "Ülkemiz ve insanlığın geçtiği süreç sebebiyle iyiliğin kazanması için sanatıyla savaş veren bir sanatçıyım. Eserlerimi genelde tarihi dokular veya hikayesi olan yerlerde sergiliyorum. Çünkü sergiler benim mağbetlerim, eserlerim ise ibatemidir" dedi.Erzurum merkez Yakutiye İlçesi'ndeki tarihi Yakutiye Medresesi'nde eserlerini sergileyen 47 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ahmet Sula, kendisini Türkiye ve insanlığın geçtiği süreç nedeniyle iyiliğin kazanması için sanatıyla savaş veren bir sanatçıya benzetti. Eserlerinde hat sanatı, resim ve şiir üçlemesini felsefik bir bakış açısıyla harmanlayan, çizdiği her tablonun şiirini de yazan Sula, sergiyi gezenlerin kendisine "Siz bir emniyet müdürüsünüz. Dolayısıyla iki birbirine zıt gibi gözüken kavram nasıl böyle bir eserler üretiyor" diye sorduğunu hatırlatarak şunları söyledi:"Bu sorunun cevabına örnek olarak şunu anlatıyorum. Bir veliye soruyorlar, 'Bu güzel ahlakı nereden edindin?' Diyor ki, 'kötülerden.' Bu sebeple bakıyorum mesleki geçmişimdeki birikimler, hayatın kötü yüzü çok tabii. Bunlar aslında bana birer hazine olmuş. Şimdi onları sanata çevirdiğimiz zaman biraz daha hayata farklı bakan bir kişi olarak kişileri, sanatseveri, insanı, eşyanın kalbine, kelimenin kalbine çağırıyorum. Yaklaşık 35 yıldır güzel yazı ile ilgileniyorum. Kaligrafi, hat ve resimle 25 yıldır ilgim var. Çocukluğumdan beri güzel söz söylemeyi, şiir yazmayı seviyorum. Hocam Haluk Hatioğlu'nun "Bunların hepsini bir yağlıboya çalışmasında buluştur' dedi. 3 farklı sanat dalı tek çalışmada bir araya geldi. Bu çalışmalar yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Bu 18'inci sergim, bunun da Erzurum'da ve böyle muhteşem bir tarihi eserde sergilenmesi beni heyecanlandırdı. Çünkü ben sergilerimde yüzde 80 hep tarihi dokuları, hikayesi olan yerleri tercih ettim. Burası da yaklaşık 800 yıllık bir mabet. Zaten sergilerimde hep bunu diyorum, ben bir sanatçıdan çok savaşçıyım. Sergiler benim mabetlerimdir, eserlerim ibadetimdir. Bu nedenle burası benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Emniyet'te benim gibi mutlaka sanatçı var. Zaten bu belki de bir algının kırılması ile ilgili. İnsanlar diyorum ki gördüğünüz elbiselerde doktor, mühendis, vali, emniyet müdürü, içinde de bir insan var. Dolayısıyla bugün burada o insan var. Kimileri bunu hobi olarak yapıyor, kimileri sanat. Benim için ise bu bir davadır. Sanat benim için aşktır. Meslekten de geri bildirimler aldığımda gurur duyuyorum. Sergi 22 Mayıs'a kadar açık olacak."

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