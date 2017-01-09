Plutarkhos'tan yeni kitap: Demosthenes - Cicero / Paralel Hayatlar

İstanbul, 9 Ocak () - Yapıtları 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Avrupa’da tarih ve deneme yazımını büyük ölçüde etkileyen Yunan tarihçi Mestrius Plutarkhos'un (46-119) "Paralel Hayatlar" dizisinden yeni kitabı "Demosthenes - Cicero" Io Chokona'nın çevirisiyle İş Bankası Yayınları'dan yayınlandı. Io Chokona daha önce de, yine İş Bankası Yayınları'ndan yayınlanan, Plutarkhos'un "Paralel Hayatlar / İskender - Sezar" ve "Paralel Hayatlar / Theseus - Romulus" ile "Bütün Ezop Masalları" adlı kitapları çevirdi.

"Çok verimli bir yazar" olarak nitelendirilen Plutarkhos’un Lamprias adlı kataloga göre 227 yapıtı vardı. Etik, din, doğa, politika ve sanat üzerine yazdıklarından günümüze ulaşanlar Ethika adıyla anılıyor.

Plutarkhos asıl ününü Yunan ve Romalı kahramanları birbiriyle karşılaştırdığı Paralel Hayatlar adlı biyografik yapıtlarıyla kazandı. Bu kitaplarda, bir insanın kişiliğinin kendi kaderine ve başka insanların yaşamlarına olan etkilerini birbirine bağlamaya çalışır. Demosthenes – Cicero ikilisinde tarihin en ünlü iki hatip devlet adamı ele alınır, kişilik özellikleri, yaşamları ve kaderleri karşılaştırılır.

Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarı olarak bilinen Plutarkhos, ayrıca orta dönem Platoncular arasında da sayılıyor. Plutarkhos, Delfi’nin yaklaşık 35 kilometre doğusunda bulunan Chaeronea, Boeotia Yunanistan’da dünyaya geldi. (Fotoğraflı)