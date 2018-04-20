Plak Dükkanları Günü D&R'da

İSTANBUL, ()-DÜNYA çapında kutlanan “RecordStoreDay” Plak Dükkanları Günü 21 Nisan Cumartesi günü D&R Akmerkez’de özel sürprizli programıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Müzik ve plak tutkunlarını bir araya getirecek olan etkinlik tüm dünya ile eş zamanlı olarak D&R Akmerkez’ de kutlanacak. Müzik severler gerçekleşecek workshoplar ve ünlü DJ’lerin performanslarıyla unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkacak.

Plak meraklılarının tüm sorularına cevap bulacağı söyleşilerin yanı sıra plak hakkında merak edilen tüm detaylar ziyaretçiler ile paylaşılacak. Gün boyu plaklarda sürecek yüzde 25 indirim ve sürprizlerle D&R Akmerkez’de plak aşkı yaşanacak.

Plak kültürünün yeni nesil sevilen temsilcileri; Kerem Akdağ, Eren Erdol ve Hemi’ nin gerçekleştireceği söyleşilerin ardından ünlü DJ'ler Barış Akpolat ve Çetin Cem Yılmaz özel setleriyle çalacakları plaklarla sınırsız müzik keyfini doruklara taşıyacak.

2007 yılındaAmerika’da başlayıp daha sonra büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan bağımsız müzik dükkanlarının bayramı olarak nitelendirilen RecordStoreDay, her yıl nisan ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanıyor. 21 Nisan Cumartesi günü D&R Akmerkez’ de kutlanacak olan RecordStoreDay, müzik ve eğlence dolu bir gün sunacak.