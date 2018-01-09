izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

'Piyanonun süperleri' Arya ve Damla, Rusya’dan da ödülle döndü

RUSYA’nın St.Petersburg kentinde düzenlenen piyano yarışmasına katılan Bursalı Arya Su Gülenç (8) ve Damla Koşar (18) kendi gruplarında ikinci oldu. Müzik direktörü Rüstem Avcı, Arya ve Damla’nın önceki yarışmalarda elde ettikleri...

'Piyanonun süperleri' Arya ve Damla, Rusya’dan da ödülle döndü
RUSYA’nın St.Petersburg kentinde düzenlenen piyano yarışmasına katılan Bursalı Arya Su Gülenç (8) ve Damla Koşar (18) kendi gruplarında ikinci oldu. Müzik direktörü Rüstem Avcı, Arya ve Damla’nın önceki yarışmalarda elde ettikleri derecelerle kendilerini kanıtladıklarını belirterek, “St.Petersburg’a 'Tereciye tere satmaya' gittik, çocuklarımızın aldığı derecelerle bunu da başardık” dedi.
Geçen 2-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ‘Russia- St. Petersburg 2018 Ninth Savhinsky International Music Competion’ adlı uluslararası müzik yarışmasına katılan Arya Su Gülenç ve Damla Koşar piyano dalında gruplarında ikincilik derecesi elde etti. Bursa AkademiX Güzel Sanatlar Merkezi’nde Rus asıllı Elena Çekiç’ten ileri seviye piyano dersi alan yetenekler 2017 yılını mükemmel derecelerle tamamladıktan sonra, 2018 yılının en zorlu yarışmalarından biri için St. Petersburg’a gitti.
Arya Su Gülenç’in yarıştığı grupta birincilik derecesi çıkmadı. Katıldığı her yarışmadan iyi derecelerle dönen Arya, bu yarışmadan da eli boş dönmedi. Birinciliği küçük farkla kaçıran Arya, “Çok sıkı çalışmama ve hatasız performansıma rağmen ancak ikinci olabildim” dedi. Damla Koşar da grubunda ikincilik elde ederken “Bu kesinlikle iyi bir sonuç, buradaki yarışma koşulları ve jüri kriterleri oldukça sertti” diye konuştu.
Genç yeteneklerin müzik direktörü Rüstem Avcı, şöyle konuştu:
“Bu çocuklar her şeyden önce stilleri ve gerekse geçmiş yarışmalarda elde ettikleri birincilikleriyle kendilerini zaten kanıtladı. St. Petersburg’a 'Tereciye tere satmaya gittik' ve piyano konusunda ne denli iyi olduğumuzu aldığımız derecelerle ortaya koyduk. St. Petersburg’da Ruslar'ın yanı sıra dünyanın en iddialı yarışmacılarını da izleme şansı bulduk. En az onlar kadar iyi olduğumuzu görmek bizi çok mutlu etti. Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere destekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 20-22 Ocak 2018 tarihlerinde Gürcistan/Tiflis Uluslararası Mozart Yarışması'na da bir öğrencimizle katılacağız. Oradan da çok iyi bir derece bekliyoruz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314