'Piyanonun süperleri' Arya ve Damla, Rusya’dan da ödülle döndü

RUSYA’nın St.Petersburg kentinde düzenlenen piyano yarışmasına katılan Bursalı Arya Su Gülenç (8) ve Damla Koşar (18) kendi gruplarında ikinci oldu. Müzik direktörü Rüstem Avcı, Arya ve Damla’nın önceki yarışmalarda elde ettikleri derecelerle kendilerini kanıtladıklarını belirterek, “St.Petersburg’a 'Tereciye tere satmaya' gittik, çocuklarımızın aldığı derecelerle bunu da başardık” dedi.

Geçen 2-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ‘Russia- St. Petersburg 2018 Ninth Savhinsky International Music Competion’ adlı uluslararası müzik yarışmasına katılan Arya Su Gülenç ve Damla Koşar piyano dalında gruplarında ikincilik derecesi elde etti. Bursa AkademiX Güzel Sanatlar Merkezi’nde Rus asıllı Elena Çekiç’ten ileri seviye piyano dersi alan yetenekler 2017 yılını mükemmel derecelerle tamamladıktan sonra, 2018 yılının en zorlu yarışmalarından biri için St. Petersburg’a gitti.

Arya Su Gülenç’in yarıştığı grupta birincilik derecesi çıkmadı. Katıldığı her yarışmadan iyi derecelerle dönen Arya, bu yarışmadan da eli boş dönmedi. Birinciliği küçük farkla kaçıran Arya, “Çok sıkı çalışmama ve hatasız performansıma rağmen ancak ikinci olabildim” dedi. Damla Koşar da grubunda ikincilik elde ederken “Bu kesinlikle iyi bir sonuç, buradaki yarışma koşulları ve jüri kriterleri oldukça sertti” diye konuştu.

Genç yeteneklerin müzik direktörü Rüstem Avcı, şöyle konuştu:

“Bu çocuklar her şeyden önce stilleri ve gerekse geçmiş yarışmalarda elde ettikleri birincilikleriyle kendilerini zaten kanıtladı. St. Petersburg’a 'Tereciye tere satmaya gittik' ve piyano konusunda ne denli iyi olduğumuzu aldığımız derecelerle ortaya koyduk. St. Petersburg’da Ruslar'ın yanı sıra dünyanın en iddialı yarışmacılarını da izleme şansı bulduk. En az onlar kadar iyi olduğumuzu görmek bizi çok mutlu etti. Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere destekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 20-22 Ocak 2018 tarihlerinde Gürcistan/Tiflis Uluslararası Mozart Yarışması'na da bir öğrencimizle katılacağız. Oradan da çok iyi bir derece bekliyoruz."



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