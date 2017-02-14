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"Piyanonun Şairi" Ivo Pogorelich İstanbul’a gelecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - DÜNYACA ünlü Hırvat piyanist Ivo Pogorelich, 20 Şubat’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Dünya çapında tanınan pek çok orkestra ile sahne alan ve özgün yorumlarından dolayı "Piyanonun...

"Piyanonun Şairi" Ivo Pogorelich İstanbul’a gelecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - DÜNYACA ünlü Hırvat piyanist Ivo Pogorelich, 20 Şubat’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.
Dünya çapında tanınan pek çok orkestra ile sahne alan ve özgün yorumlarından dolayı "Piyanonun Şairi" olarak tanınan piyanist Ivo Pogorelich, 20 Şubat Pazartesi günü Zorlu PSM sahnesinde konser verecek. Pogorelich’in, konserde Mozart, Chopin, Schumann, Rachmaninov ve Pogorelich'in sevilen eserlerini çalacağı açıklandı.

“İYİ NİYET ELÇİSİ” OLMUŞTU"

Unutulmaz konser performanslarının yanı sıra Ivo Pogorelich, genç müzisyenlere verdiği destekle de biliniyor. 1986 yılında Hırvatistan'da genç sanatçıların burslu olarak yurt dışında eğitimlerine devam etmeleri için fon sağlayan bir vakıf kuran Pogorelich, Almanya’nın Bad Wörishofen'in bölgesinde 10 yıldır devam eden, gelecek vadeden ve tanınmış müzisyenlerin aynı sahnede performans sergileyebildiği bir festival de yarattı.

Dünyanın birçok farklı yerinde yardım amaçlı konserler veren Ivo Pogorelich, 1987 yılında UNESCO tarafından "İyi Niyet Elçisi" olarak onurlandırıldı.

(FOTOĞRAF)

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