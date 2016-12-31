Piyanist Gülsin Onay Mersinlileri büyüledi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahneye çıkan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansı ile sanatseverleri büyüledi.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konsere, yaklaşık 600 sanatsever katıldı. 2012 yılında İtalya'da Donizetti ödülleri kapsamında 'Yılın Şefi' seçilen orkestra yönetmeni İbrahim Yazıcı'nın şefliğindeki konserde Gülsin Onay, Frederic Chopin'in 2 numaralı piyano konçertosunu yorumladı.

3 KEZ BİS YAPTI

Konserinin sonunda sahnede ayrılan Gülsin Onay, salonu dolduran yüzlerce sanatseverin kendisini uzun süre alkışması üzerine Şef İbrahim Yazıcı ile birlikte 3 kez piyanosunun başına dönerek eseri yeniden seslendirdi. Konserin birinci bölümünde Gülsin Onay'a eşlik eden Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, ikinci bölümünde L.V.Beethoven'ın 5'nci Senfonisi'ni seslendirdi.

Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında Paris Konservatuarı’nda ilk müzik eğitimini alan Gülsin Onay’ın müzik kariyeri bugün 5 kıtada 68 ülkeyi kapsıyor. Ayrıca uluslararası eleştirmenler tarafından istisnai bir Chopin icracısı olarak bilinen Gülsin Onay’ın 20'nin üzerinde albüm kaydı da bulunuyor.

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