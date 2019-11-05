‘Perspekta’ karikatür sergisi Kadıköy’de

İSTANBUL, () –Kadıköy Belediyesi, Karikatür Evi Çınar Şahenk’in “Perspekta” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Karikatürist mimar Şahenk’in 61 adet eseri yer alıyor.

Perspekta, belediyenin Karikatür Evi’nde sanat sevenlerle buluşacak. Sergide “Taş Ustaları”, “Bizim Pergel ve Çizdiği Çember”, “İntermezzo”, “Çizgilerin Arkasında” ve “Ara ki Bulasın” adında beş kitabı bulunan 80 yaşındaki karikatüristin bugüne kadar eserleri İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum ve Paris’te de sergilendi.

''ÇİZGİ YETERLİ VE GÜÇLÜ BİR İFADE ARACIDIR''

Eserlerin sahibi Karikatürist mimar Çınar Şahenk, Çizginin yeterli ve güçlü bir ifade aracı olduğunu söyleyerek, karikatürde yazıya yer olmadığını belirtti. ’’Karikatür yere sağlam basabiliyorsa kol değneği olarak yazıya gerek duymaz’’ diyen Şahenk sanatı ver sergisi hakkında şöyle dedi:

’’Birkaç çizgi, çoğu kez, sayfalar dolusu yazının anlatabileceğini misliyle anlatır insana. Bizim burada görmek istediğimiz karikatür özünde sembolik bir anlatımdır. İnsanı sembolleri yorumlayarak düşünmeye zorlar ve böylece çizerin anlatmak istediği konunun yelpazesini genişletir. Karikatür kısa ve çabuk yoldan, yalın çizgilerle anlatır anlatmak istediğini. Buradaki çizgiler, kırıcı bir saldırganlıktan uzak, ince bir ironi perdesinin ardına gizlenip, evrensel sisteme ve doğal olana aykırı giden çelişkilere, yanlışlara, düşüncelere ve eylemlere el uzatır, dil uzatır… Hem tebessüm ettirir (güldürür demiyorum) hem de düşündürür. Ve böylece çizer, düşüncelerini, duygularını, itirazlarını, reaksiyonlarını ve söylemek istediklerini duyurabilir dışındaki dünyaya.’’ Sergi, 9 Aralık saat:16.00’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanat severlere kapılarını açıyor. Sergi 8 Aralık’a kadar her gün 18.00’e ziyaretçilere açık.