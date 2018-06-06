Perge'de 40 sütun orijinal yerlerine dikildi

ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Antalya Valiliği'nin Perge Antik Kenti'nin ayağa kaldırılması için başlattığı 'Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında, sponsorların yaptığı bağışlarla, antik kentteki 40 sütun orijinal yerlerine dikildi.

Antalya Valiliği'nin turizmde 2018 yılını 'Perge Yılı' ilan etmesinin ardından ATAV tarafından Perge Antik Kenti için başlatılan 'Bir Sütun da Sen Dik' kampanyası kapsamında sponsor kişi ve kurumların yaptığı bağışlarla, antik kentteki 40 sütun orijinal yerine dikildi. Son sütun, törenle Vali Münir Karaloğlu tarafından yerine yerleştirildi. Törene Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

STADYUM AYAĞA KALDIRILIYOR

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, 2018'in 'Perge Yılı' olması nedeniyle, bu yılın altını doldurmaya çalıştıklarını söyledi. Perge'deki sütunları ayakta gördükçe mutlu olduklarını kaydeden Vali Karaloğlu, "Kentin 12 bin kişilik stadyumu var, ihalesi yapıldı, 4 milyon TL'lik. Stadyumun ayağa kaldırılması devam ediyor. Belki gelecek sene stadyum Antalya'da çok büyük organizasyonların yapıldığı bir alana dönüşecek. Yine onun karşı tarafında şehrin tiyatrosu var, tiyatronun restorasyonu devam ediyor, tamamlandığında oranın da ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

PERGE'NİN YÜZDE 25'İ KAZILDI

Antalya halkının, turizm sektörünün ve sivil toplum örgütlerinin 'Perge Yılı'na sahip çıkmasını isteyen Vali Karaloğlu, "Sahip çıkmazsa 2018'in Perge Yılı olmasının bir anlamı kalmaz. Antalya'da yaşayan 2 milyon 285 bin kişinin bu sene Perge'yi görmesi lazım, önce biz bileceğiz, biz tanıyacağız, biz sahip çıkacağız. Perge'nin şu an yüzde 25'i kazıldı. Batı kapının arkasında mezarlar var, öyle lahitler var ki mezarlıktan çıkarmak istemiyorsunuz. Geçen sene kaçırılan eserin yurt dışından getirilmesi çok değerliydi. Maalesef yine çalınır korkusuyla 3 demir kapıyla gizlediğimiz lahitlerimiz var" diye konuştu.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise ATAV'ın 1996 yılında kurulduğunu hatırlatarak, vakfın Antalya'yı tanıtmak için yaptığı çalışmaları anlattı. ATAV bünyesindeki Antalya Kongre Bürosu'nun 2018 yılındaki tüm toplantı kataloglarında ve fuar görsellerinde Perge'yi kullandığını anımsatan Ege, "ATAV'ın 2018 takvim teması 'Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar' olmuştur. Bu takvimde Antalya kentinden götürülmüş eserler ve geri getirilmiş eserler konu alındı. Oldukça rağbet gördü, bu eserlerin içinde Perge var" dedi.

'DERSİMİZ ANTALYA'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Rehberlik Bölümü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve ATAV arasında protokol hazırladıklarını kaydeden Yeliz Gül Ege, "Bu kapsamda 'Dersim Antalya' 2018- 2019 yılında müfredata konulacak. Pilot bir okul seçilecek. Çocuklar, eğitim - öğretim yılında rehberler eşliğinde Perge'yi ücretsiz gezecek" diye konuştu.

40 SÜTUN AYAĞA KALDIRILDI

Perge'de bugün itibarıyla ayağa kaldırılan sütun sayısının 40 olduğuna dikkat çeken Başkan Ege, "Perge Yılı kapsamında Perge Antik Kenti'nin, Antalya ve Türkiye için önemini anlatmak adına çeşitli paneller ve sempozyumlar yapmayı planlıyoruz. Bu sebeple Perge'nin de bilimsel bir ekibe ihtiyacı var. Kazı ekibinin ortaya çıkarttıklarını, yapılacak yayınlar ile tüm dünya duymalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve ATAV Başkanı Ege, sütunların ayağa kaldırılmasına destek veren kişi ve kurumlara plaket verdi.

Vali Karaloğlu ve ATAV Başkanı Ege'nin Perge'nin ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna'nın anıt mezarının bulunduğu alanda yapılacak kazılar için ilk kazmayı vurmasıyla tören sona erdi.



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