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Pentagram, akustik konser turnesine çıkacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK heavy metal grubu Pentagram, 3 Mart'ta yayımlanacak 'Akustik' albümü kapsamında akustik konser turnesine çıkacak. Müzik dünyasında 30 yıldır varlığını sürdüren heavy metal grubu Pentagram, 3...

Pentagram, akustik konser turnesine çıkacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK heavy metal grubu Pentagram, 3 Mart'ta yayımlanacak 'Akustik' albümü kapsamında akustik konser turnesine çıkacak.

Müzik dünyasında 30 yıldır varlığını sürdüren heavy metal grubu Pentagram, 3 Mart'ta yayımlanacak yeni albümü 'Akustik' kapsamında Mart ayında Türkiye turnesine çıkacak. Turnenin ilk ayağında 17 Mart’ta İzmir Arena’da dinleyicisiyle bir araya gelecek grup, 22 Mart’ta rotayı Ankara’ya çevirecek ve Jolly Joker Ankara'da konser verecek. Pentagram, 25 Mart’ta İstanbul'daki Volkswagen Arena'da, 30 Mart’ta Eskişehir'deki 222 Park’ta, 31 Mart’ta da Bursa'daki Suare'de hayranları ile buluşacak. Turne boyunca akustik konserler verecek grubun, her şehirde müzikseverlere farklı sürprizler hazırlayacağı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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