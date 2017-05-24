Pentagram 30. yılını dostlarıyla kutladı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - HEAVY metal grubu Pentagram, müzik hayatının 30. yılını dostlarıyla birlikte kutladı.

Uluslararası Servis & Lezzet Akademisi'nde (Usla) gerçekleşen 30. yıl özel kutlamasında Gökalp Ergen, Cenk Ünnü, Hakan Utangaç, Tarkan Gözübüyük ve Metin Türkcan’dan oluşan gruba, 30'uncu yıla özel Sony Music etiketiyle yayınlanan “Akustik” albümünde de yer alan, Pentagram'ın eski üyeleri Demir Demirkan, Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy da eşlik etti. Grubun, medya ve müzik dünyasından dostlarının katılımıyla gerçekleşen gecede, Hakan Meriçliler, Janset, Harun Tekin ve Ozan Tügen gibi isimler de grubu yalnız bırakmadı.

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