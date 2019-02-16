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Patara Antik Kenti, darphanenin hatıra parasında

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likya'nın başkenti ve dünyanın ilk meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün hatıra parası koleksiyonunda yer aldı. 2 bin adet basılan 20 lira nominal...

Patara Antik Kenti, darphanenin hatıra parasında
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Likya'nın başkenti ve dünyanın ilk meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün hatıra parası koleksiyonunda yer aldı. 2 bin adet basılan 20 lira nominal değerindeki Patara hatıra parası, 150 liradan satışa sunuldu.
Teknolojik olarak dünyanın sayılı darphaneleri arasında yer alan Türk darphanesi, Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında bulunan ve dünyanın ilk meclis binasının yer aldığı Patara Antik Kenti'nin fotoğraflarını yer aldığı hatıra parası bastı. 925 gram ayar gümüşten yapılan hatıra paranın bir yüzünde Patara meclis binası, diğer yüzünde de kent kapısı bulunuyor. 2 bin adet basılan ve en fazla 1975 adedi satılacak Patara baskılı hatıra paranın nominal değeri ise 20 lira. Gümüş para, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında 150 liradan satışa sunuldu.
'LİKYA UYGARLIĞI İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU'
Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik kentin tanıtılması adına çok mutlu olduklarını söyledi. Darphanenin kendilerinden fotoğraf talep ettiğini belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, buna rağmen parayı gördüklerinde çok heyecanlandığını söyledi. Prof. Dr. Işık, "Bu para, antik kentler hatıra paralarının 13'üncüsü. Likya Uygarlığı ve Antalya için çok güzel oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

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