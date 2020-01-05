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Parmaklarındaki engelini tablolarıyla aştı

İSTANBUL’da yaşayan Esma Yirmibeş, resim yapmak için 10 parmağın gerekli olmadığını kanıtladı. Eksik parmaklarla dünyaya gelen  19 yaşındaki genç kız, 3 yaşında resim yapmaya başladı, onlarca tabloya hayat verdi. Üniversiteyi kazanan...

KÜLTÜR-SANAT 05.01.2020, 11:47
Parmaklarındaki engelini tablolarıyla aştı
İSTANBUL’da yaşayan Esma Yirmibeş, resim yapmak için 10 parmağın gerekli olmadığını kanıtladı. Eksik parmaklarla dünyaya gelen  19 yaşındaki genç kız, 3 yaşında resim yapmaya başladı, onlarca tabloya hayat verdi. Üniversiteyi kazanan Esma’nın şimdiki hedefi ise tablolarını bir sergi çatısı altında toplamak.

İstanbul’da yaşayan 19 yaşındaki Esma Yirmibeş, azmin engellerin üstesinden gelebileceğini kanıtladı. İki elinde toplam 4 parmakla dünyaya gelen Esma, 3 yaşında çizim ve boyama yaparak resme başladı. Annesi, babası ve öğretmenlerinin desteği ile yeteneğini geliştiren genç kız, Nişantaşı Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümünü kazandı. Öğretmenlerinin ve ailesinin takdir ettiği Esma, “Resim yapmak için 10 değil, 4 parmağın yeterli olabileceğini herkese göstermek istedim” dedi.

"AİLEM VE ÖĞRETMENLERİM DESTEK OLDU"

Resme olan ilgisini ilkokulda keşfettiğini belirten Esma Yirmibeş, “Resim derslerinde arkadaşlarımla çizimler yapıyorduk. Arkadaşlarım da çizimlerimi çok beğenerek bana destek oldular. İçimde hep bir heves vardı ve çize çize bu yeteneğimi İlkokulda resim kursuna başladım. Lisede grafiğimi geliştirmek istedim ve grafik tasarımı okudum. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde çizim kursuna başladım. Lisede öğretmenim destek oldu. Önce ben kendime inandım. Ardından ailem, kardeşim, öğretmenim beni destekledi” diye konuştu.

"İNANDIĞINIZ SÜRECE BAŞARIYORSUNUZ"

‘Doğuştan gelen engelinin hiçbir zaman sorun olacağını düşünmedim’ diyen Esma Yirmibeş, “Bunu bir engel olarak görseydim hiçbir zaman başlayamazdım. Bu eksikliklerimi görmemek için yeteneğimi insanlara göstermek istedim. Her şeyin üstesinden gelebilmenin ne kadar zorluklarla olacağını göstermek istedim. Benim için zordu ve hala da zor. Bu zorluğa sadece kendim için değil insanların hangi yollardan geçebildiğimi görmeleri için çizime başladım. Bakışların elime değil de çizimlerime odaklanmasını istedim. Bana bakınca nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. Ama aslında herkes bunu başarabilir. İnandığınız sürece başarabiliyorsunuz. Ben bunu göstermek istedim. İnandığınız an her şey olur” ifadelerini kullandı.

İleride bir sergi açmayı hedefleyen genç kız, başarısına herkesin şahit olmasını istediğini belirtti.

“KIZIMLA HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM”

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Reyhan Yirmibeş (44) ise özel çocuklara destek olunması gerektiğini söyledi. Reyhan Yirmibeş, “Esma’nın 2 ablası ve bir ikiz kardeşi var. Bebekliğinden bu yana çizmeye, boyamaya hevesliydi. Ablasının boyama kitaplarını çizerdi. Ben Esma'nın bu hevesini gördükçe daha çok destek olmaya başladım. Kendini kanıtladığını ve başardığını gördüm. Bir şeyler yapmaya çalıştığını fark ettim. Onu engellemedim ve rahat bıraktım. Doğuştan eksik parmak ile dünyaya geldi. Ancak biz ailesi olarak onu hiçbir zaman bir engel olarak görmedik. Aslında özel insanlarımızın hiçbir engeli yok. Onlar sadece kendilerini ifade etme konusunda zorlanıyorlar. Bu konuda onlara yardımcı olmak zorundayız. Bu çocukları topluma kazandırmamız lazım. Yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Bir anne olarak duygularımı ifade edemesem de ben çocuğumla gurur duyuyorum” diye konuştu.

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