Özgentürk filmleri Adanalılar'la buluştu 

ADANALI yönetmen Ali Özgentürk'ün 50'nci sanat yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Hazal ve Bekçi filmlerinin gösterimi yapıldı.Ali Özgentürk'ün önemli yapımlarından 'Hazal' ve 'Bekçi' filmleri Sinematek Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Filmleri Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşi Nuray Karalar ile birlikte izledi. Film gösterimleri ardından Ali Özgentürk, Halil Ergün ve Türkan Şoray, Adanalı sinemaseverler ile sohbet etti. Teknolojinin gelişmesiyle sinemanın kalitesinin düştüğünü belirten Ali Özgentürk şöyle konuştu:"Türkan hanım insanda sinema aşkı yaratıyor. O zaman hissetmiştim onu. Sinema alanımızda 50 yıl önce daha ilerdeydik. Teknoloji değişiyor ama onun plastik sanatlarla alakası, dünyası geriye gidiyor. Bir şeyi ezberlemişseniz kopyadır. Biz de genelde sanat filmi çekenler kopyacıdır. Bizim dönemizde 'Tarkovskyciler' vardı ya da 'Antonioniciler.' Hiç kimse bir daha 'Tarkovskyci', 'Antonioni' olamaz. Hiç kimse bir daha Yılmaz Güney olamaz. Herkesin kendisi olma gayreti kendi sinemasını ortaya koyar.""ÖZGENTÜRK'LE ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"Oynadığı 220 filmin arasında 'Hazal' filminin kendi için çok ayrı yeri olduğunu anlatan Türkan Şoray ise şunları söyledi:"Ben de Ali Özgentürk ile çalıştığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Birlikte çektiğimiz 'Hazal', gerçekten çok insanın yüreğini acıtan, yüreğini sızlatan, benim 220 filmim içinde ayrı bir yeri olan filmimdir. Her sinemanın sahibi yönetmendir. İlk önce senaryo ile başlıyor ama kötü bir senaryodan da iyi bir film çıkarır, onun dünyasıdır. Diğer oyuncular yönetmenin yardımcısıdır. Işıkçı, görüntü yönetmeni tamamen onun yardımcısı. Yönetmen kendi estetik duyguları ile bir filmi meydana getirir. Bu filmde bizler oyuncular, karakterleri canlandırma olarak elimizden geleni yaptık. Benim için Hazal çok önemli bir film onun için ben bütün yüreğimle Ali Özgentürk'ü kutluyorum.""TÜRKAN ŞORAY'A HAYRANIZ"Sinema dünyasında yönetmen ve oyuncu ilişkisinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Halil Ergün, Türkan Şoray'a hayran olduğunu söyledi. Dünyayı yönetmenin kurduğunu belirten Ergün, "Onun sancı, izlenim, iddialarının başkaldırıların ruhu yönetmenin içinden çıkmıyor. Ama bir oyuncu yönetmene çok şey katabilir. Bir oyuncunun kurmaya çalıştığı karakter çok şeyler getirebiliyor yönetmenin dünyasına. Oyuncular çok edilgin unsurlar değildir. Hele bir de Türkan Şoray olursa duruyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ondan etkilenmemek mümkün değil" diye konuştu.

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