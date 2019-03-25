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Özge Özberk’ten kahkaha garantili oyun

İSTANBUL,() - Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun’un yaptığı, Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı Açık Aile oyunu, 24 Mart Pazar akşamı Trump Alışveriş Merkezi’nin gösteri merkezinde izleyiciyle buluştu. Trump Kültür...

Özge Özberk’ten kahkaha garantili oyun

İSTANBUL,() - Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun’un yaptığı, Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı Açık Aile oyunu, 24 Mart Pazar akşamı Trump Alışveriş Merkezi’nin gösteri merkezinde izleyiciyle buluştu.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde perdelerini ilk kez açan Açık Aile tiyatro oyununda, kendisine sürekli yeni sevgililer bulan kocanın eşini canlandıran Özge Özberk, "Kubilay ile daha önce dizide oynadık. Sürekli tiyatro yapmam gerektiğini söylüyordu. Ben de çok istiyordum ve aynı sahnede buluştuk. Uyumlu bir ikili olduk. Komedi oynamayı çok istiyordum bu kadar eğlenceli bir oyunda oynamaktan çok mutluyum" diye açıklamada bulundu.

Nobel Edebiyat Ödüllü Oyuncu-Yazar Dario Fo ve Franca Rame’nin oyunu, kadın-erkek ilişkilerini masaya yatırıyor. Kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynaklarını acımasız bir mizah diliyle ele alıyor.

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