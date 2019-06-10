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Oyuncu Haktan Pak, son yolculuğuna uğurlandı

Davut CAN/ İZMİR, ()- İZMİR'de, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Haktan Pak'ın (50) cenazesi, ailesi ve tiyatrocu arkadaşlarının katıldığı törenle toprağa verildi. 'Hayatboyu', 'Kolpaçino', 'Ruhumun...

Oyuncu Haktan Pak, son yolculuğuna uğurlandı

Davut CAN/ İZMİR, ()- İZMİR'de, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Haktan Pak'ın (50) cenazesi, ailesi ve tiyatrocu arkadaşlarının katıldığı törenle toprağa verildi.
'Hayatboyu', 'Kolpaçino', 'Ruhumun Aynası', 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz', 'Hırsız var' gibi ünlü projelerde yer alan ve son olarak, 'Yasak Elma' dizisinde 'Mustafa' karakterine hayat veren oyuncu Haktan Pak, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve son zamanlarda da çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ettiği İzmir'deki hastanede, önceki gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından Haktan Pak için çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Pak'ın, 2012 yılında evlendiği ve geçen yıl boşanma davası açtığı Müge Turanlı, "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..." mesajını paylaşırken, oyuncu Serdal Genç ise, "2008'de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum" diyerek duygularını dile getirdi.
Pak için, Alsancak semtindeki Hocazade Camii'nde tören düzenlendi. Törene, oyuncunun abisi Hakan Pak ve ablası Sefa Ural'ın yanısıra, tiyatrocu dostları da katıldı. Pak'ın cenazesi öğle vaktinde kılınan namazın ardından Karabağlar'daki Paşa Köprüsü Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, çok sayıda film yapım şirketi de çelenk gönderdi.
HAKTAN PAK KİMDİR?
6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İzmir Atatürk Lisesi'nde, orta öğretimini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi/Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak, Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Hayatboyu, Kolpaçino, Ruhumun Aynası, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var gibi ünlü projelerde yer alan Pak, son olarak Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.
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