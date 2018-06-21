Oto tamirhanesinde resim ve heykel sergisi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşamlarını sürdüren 11 resim ve heykel sanatçısı, sanayi çarşısındaki bir tamirhanede karma sergi açtı.Datça'da kısa bir süre önce hizmete giren bir oto tamircisinde, 'Sanat Her Yerde' adıyla gerçekleştirilen serginin açılışına, kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Çekiç ve motor seslerine aşina olan oto tamir atölyesi, bu kez Datçalı iki DJ'nin müzik ziyafeti eşliğinde sanatseverlere ev sahipliği yaptı. DJ Yasin'in büyük beğeni toplayan performansıyla dün saat 18.30'da başlayan açılış kokteyli, DJ Asena'nın hareketli müziğiyle saat 23.00'e kadar devam etti.Tamirhanenin sahibi Ozan İnan (30) sanatın, galeri ve büyük otellerin salonlarına mahkum olmadan her ortamda sanatseverlerle buluşmasının gerektiğine inandığını belirterek, "Bu fikirle yola çıktık. Sanatın geniş halk kitlelerine ulaşması amacıyla, tamirhanemizi bir günlüğüne de olsa sanatseverlerin hizmetine sunmuş olmaktan mutluyuz. Sanat danışmanımız Melek Şule Kantürk'ün organizasyonu ile gerçekleştirilen bu etkinliğin devamı gelecek. Umarım sanatseverler ve sanayi çarşısı esnafı memnun kalır" diye konuştu. Bir günlüğüne açılan sergide, Ersoy Alap, Erdinç Babat, İdil Berf, Günay Demir, Özerk Ergenç, Nesrin Aytek Mamati, Ayşenur İlkışık, Özgül Kahraman, Melek Şule Kantrürk, Korkut Sönmez ve Zeynep Şankaynağı'nın eserleri yer aldı.

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