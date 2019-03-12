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Otizmli çocuklar resim sergisine hazırlanıyor

OTİZMLİ çocukların eserlerinden oluşan ‘Masumiyetin Umudu Resim Sergisi’ nisan ayında Trump AVM'de açılacak. Otizm Güçlü Aile Derneği ve Trump AVM iş birliği ile gerçekleşecek sergide yer alacak eserler için otizmli çocuklar harıl...

Otizmli çocuklar resim sergisine hazırlanıyor
OTİZMLİ çocukların eserlerinden oluşan ‘Masumiyetin Umudu Resim Sergisi’ nisan ayında Trump AVM'de açılacak.

Otizm Güçlü Aile Derneği ve Trump AVM iş birliği ile gerçekleşecek sergide yer alacak eserler için otizmli çocuklar harıl harıl çalışıyor. Mart ayının ilk haftasında ressamlar eşliğinde ilk resim atölyesine katılan çocuklar, 16 Mart Cumartesi günü atölyelerin ikincisini gerçekleştirecek. 'Masumiyetin Umudu Sergisi Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de yapılacak.

Sanatın iyileştirici gücünü arkasına alan 'Masumiyetin Umudu Sergisi Resim Atölyesi’ne katılan otizmli ve olağan gelişim gösteren çocuklar,13:30-14:30, 15:00-16:00 saatleri arasında Genco Gülen ve Levent Morgök eşliğinde resim yapacaklar. Atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıkan resimler, nisan ayında ‘Masumiyetin Umudu’ adlı sergide görücüye çıkacak. Sergide satışa sunulacak eserlerden elde edilen gelirin tamamı, kısa vadede açılması planlanan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’ne kaynak sağlamak amacıyla OGAD’a bağışlanacak.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ‘Masumiyetin Umudu Sergisi’, 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.

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